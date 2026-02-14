En Nueva York: compraron un ticket de Powerball entre 29 personas y así se dividieron el premio de US$1 millón
El boleto fue adquirido en Nassau County y, tras elegir el cobro en efectivo, cada participante recibió una porción del premio
Un conjunto de 29 compañeros de trabajo decidió participar de manera conjunta en el sorteo de Powerball correspondiente al 17 de diciembre de 2025. La apuesta resultó premiada con un monto total de US$1 millón al coincidir con los cinco números blancos sorteados esa noche, lo que lo dejó a un número adicional del pozo mayor.
Premio de US$1 millón de Powerball es dividido entre 29 compañeros de trabajo
El boleto fue comprado en un comercio ubicado en Elmont, dentro del condado de Nassau, en el estado de Nueva York. Tras confirmarse el resultado, los integrantes del grupo avanzaron con el proceso formal para reclamar el premio ante las autoridades correspondientes.
De acuerdo con la lotería de Nueva York, este grupo esta compuesto por 28 residentes de distintos condados del estado de Nueva York, Nassau, Suffolk y Queens, y un integrante domiciliado en Pensilvania. Todos acordaron previamente que, en caso de resultar favorecidos, el dinero sería distribuido en partes iguales.
La combinación ganadora del sorteo fue:
- Las bolas blancas 25, 33, 53, 62 y 66, mientras que la Powerball fue el 17.
Al acertar únicamente los cinco números blancos, el boleto accedió al segundo nivel de premios del juego, fijado en US$1 millón para esa categoría. La modalidad elegida para el cobro fue la opción de pago único en efectivo.
Debido a las retenciones fiscales obligatorias aplicadas en el estado de Nueva York, el monto final recibido por persona osciló entre US$21.866 y US$23.250.
Quiénes ganaron US$1 millón de Powerball
En la lista oficial de ganadores figuran:
- Huy Van de Elmont
- Gary Lewis de Hicksville
- Joseph Mignone de Farmingdale
- John VonSalzen de Hicksville
- Mauricio Villegas Flores de Central Islip
- José Ramírez de Merrick
- Diana Malave de Central Islip
- Luis Suray de Levittown
- Ricky Chowfen de Uniondale
- Dietmar Tatzel de Babilonia
- Mario Fuentes de Uniondale
- Tomasz Stasiak de Babilonia Occidental
- José Rodríguez de Fresh Meadows
- Pedro Flores de Lindenhurst
- John Raboni de New Hyde Park
- Christian García de Lindenhurst
- Giuseppe Todisco de Glen Cove
- Serhiy Chuvanov de Lindenhurst
- Ajay Selvan de Westbury
- Rodolfo Juárez, Jr. de Commack
- David Bustillo de Westbury
- Ronald Goodman de Deer Park
- Raymond Persaud de Freeport
- Harold Valer Padilla de Bay Shore
- Veronique Newbold de Freeport
- Noel Calder de Baldwin
- Alfredo Rivera de Freeport
- Stanley Laing de Blakeslee, Pensilvania
La empresa donde se desempeñan no fue detallada en la información difundida.
Dónde se compró el boleto ganador en Nassau County
El ticket fue adquirido en un establecimiento comercial situado sobre Hempstead Turnpike, en Elmont. La operación se realizó antes del cierre de ventas correspondiente al sorteo del 17 de diciembre de 2025.
Las reglas del juego establecen que todo premio debe reclamarse en la misma jurisdicción donde se efectuó la compra. Por ese motivo, el trámite fue gestionado en el estado de Nueva York, incluso en el caso del integrante que reside en Pensilvania.
Durante el año fiscal 2024-2025, el juego de Powerball generó ventas totales por US$327.836.044 en el estado de Nueva York. En ese mismo período, los distritos escolares del condado de Nassau recibieron US$250.170.564 en concepto de Ayuda Educativa proveniente de la lotería. En el condado de Suffolk, la cifra asignada alcanzó los US$314.384.515.
Cómo jugar al Powerball: reglas, costos y modalidades
De acuerdo con el sitio oficial, el juego de Powerball tiene un costo de US$2 por jugada. Para participar, el interesado debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 correspondientes a las bolas blancas y un número adicional entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.
Existen dos métodos para completar la apuesta:
- Elegir manualmente los números en un volante oficial
- Utilizar la opción de selección automática, mediante la cual el sistema genera la combinación al azar
Por US$1 adicional por jugada, se puede añadir la función Power Play. Esta alternativa multiplica los premios secundarios, excepto el pozo mayor, por un factor que puede variar entre dos y diez veces.
Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del Este). Quienes resultan ganadores del pozo principal pueden optar entre dos modalidades de cobro:
- Anualidad distribuida en 30 pagos durante 29 años
- Desembolso único en efectivo, cuyo valor es inferior al monto anunciado debido a la actualización financiera y a las retenciones fiscales
El juego se comercializa en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Cada premio debe gestionarse en el territorio donde fue emitido el boleto ganador.
