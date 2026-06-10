Guardería gratis en Nueva York: qué familias pueden aplicar al nuevo programa 2-K para niños de dos años

Oficialmente se anunció la apertura del programa 2-K para familias de la ciudad de Nueva York. La iniciativa, enfocada en guarderías para niños de dos años, estará disponible en los cinco distritos para residentes, sin importar el estatus migratorio.

Nueva York lanza programa de cuidado infantil gratuito para niños de dos años

El anuncio se realizó durante un encuentro en el que participó el alcalde Zohran Mamdani, quien declaró que el programa representa un alivio económico para las familias neoyorquinas que obtengan un cupo, ya que podrían ahorrar más de US$20.000 al año en costos de cuidado infantil. Agregó que, para asegurar la viabilidad del proyecto, la ciudad destinará US$1200 millones en financiamiento para este año y el próximo.

Por su parte, Emmy Liss, directora ejecutiva de la Oficina de Cuidado Infantil, dijo que el programa cuenta con estándares de alta calidad y que los servicios serán prestados por proveedores experimentados que recibirán capacitación constante y apoyo.

Zohran Mamdani anunció un programa de cuidado infantil para niños de dos años ANGELINA KATSANIS - POOL

A partir de cuándo estará disponible el programa 2-K y cómo inscribirse

Según el comunicado, la fase inicial del programa 2-K comenzará este otoño con 2000 lugares que serán distribuidos en los distritos escolares 6, 10, 18, 23 y 27. Las familias interesadas tienen hasta el 26 de junio para presentar su solicitud a través de las siguientes vías:

En línea: en el portal myschools.nyc, disponible en 13 idiomas

Por teléfono: al 718-935-2009, donde se ofrece asistencia en múltiples idiomas.

En persona: al visitar cualquiera de los 10 centros de bienvenida de la ciudad.

Durante la primera semana de agosto, las familias que se hayan inscrito recibirán una notificación con la oferta de cupo en su comunidad. Las autoridades locales advirtieron que es probable que la demanda supere el número de lugares disponibles, por lo que se generará una lista de espera para quienes no obtuvieron un lugar en esta primera fase.

El plan de cuidado infantil gratuito en Nueva York busca alcanzar cobertura universal

Aunque el programa 2-K inicialmente tendrá espacio solo para 2000 niños, la intención es aumentar la capacidad para 12.000 menores en los próximos dos años.

El plan es que todos los niños de Nueva York puedan asistir a guarderías gratuitas Freepick

Para el cuarto año de implementación, aseguró la oficina del alcalde, se alcanzará la cobertura universal. Es decir, estará garantizado un espacio para cada niño de dos años en la ciudad.

Al respecto, Mamdani enfatizó en su mensaje que los servicios de cuidado infantil gratuito estarán disponibles para los residentes elegibles sin importar su estatus migratorio. Además, en varios de los centros se ofrecerá instrucción en distintos idiomas.