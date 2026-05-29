Como Ron DeSantis en Florida: Mamdani crea su propio DOGE para Nueva York

De manera similar al modelo de eficiencia del DOGE de Donald Trump que el gobernador Ron DeSantis replicó en Florida, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 28 de mayo la creación de la Comisión de Eficiencia Gubernamental. Según el comunicado oficial, este departamento estará encargado de “lograr que el gobierno de la ciudad funcione mejor para los neoyorquinos“.

El anuncio de Mamdani sobre su propio DOGE para Nueva York

La Oficina de Prensa del alcalde informó mediante un comunicado oficial la creación de la comisión, una nueva división de la gestión pública que funcionará con un modelo similar al del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que lanzó DeSantis en Florida en 2025. Para ese fin, se analizará el desempeño del ayuntamiento y el gasto público, y se realizarán audiencias en las que se escucharán a los residentes

El alcalde Zohran Mamdani anunció la apertura de cinco nuevas escuelas en el Bronx y Queens para el año académico 2026-27 @NYCMayor

En el anuncio, el alcalde indicó que esta comisión examinará cómo Nueva York puede “apoyar mejor la excelencia pública mediante la mejora de la eficiencia, la modernización del gobierno municipal y la garantía de que este se adapte a las necesidades de los neoyorquinos”.

Para conseguir este objetivo, se encargó a la división que examine la Carta de Nueva York, el nombre formal de la Constitución de la ciudad. Luego, deberá recopilar opiniones ciudadanas y presentar propuestas para enmendarla.

Antes de que las propuestas se sometan a votación en noviembre, la Comisión celebrará diez audiencias públicas en los cinco distritos para escuchar directamente a los residentes.

“La Comisión de Eficiencia Gubernamental analizará a fondo el funcionamiento del gobierno municipal e identificará las reformas necesarias para ofrecer servicios más rápidos, inteligentes y eficaces a la gente trabajadora”, declaró Mamdani en la presentación.

Cómo trabajará la Comisión de Eficiencia en New York City

De acuerdo con la información compartida por el alcalde, se prevé que las tareas de la comisión incluyan las siguientes medidas:

Eliminar las barreras burocráticas “obsoletas” que ralentizan los proyectos de infraestructura y retrasan los servicios.

“obsoletas” que ralentizan los proyectos de infraestructura y retrasan los servicios. Dotar a las agencias municipales de la autoridad, las herramientas de control y la flexibilidad necesarias para ejecutar los programas con eficacia .

. Modernizar la administración pública para mejorar la eficiencia y las prácticas de ahorro, reserva y presupuestación.

La comisión también podrá considerar reformas adicionales que surjan a través de la participación ciudadana, los testimonios y la investigación.

La primera reunión pública de la Comisión de Revisión de la Carta tendrá lugar el 4 de junio a las 17. Luego, se celebrará la primera audiencia pública, el 9 del mismo mes a las 17.

El comunicado informó que en las próximas semanas se darán a conocer nueve fechas adicionales para las audiencias. El funcionario a cargo asignado por el alcalde es Patrick Gaspard, un exdiplomático estadounidense y neoyorquino que cuenta con la siguiente trayectoria:

Fue presidente del Center for American Progress , una organización que promueve varios estudios relacionados con investigaciones políticas, de medios y sociales.

, una organización que promueve varios estudios relacionados con investigaciones políticas, de medios y sociales. Fue director ejecutivo del Comité Nacional Demócrata , embajador de EE.UU. en Sudáfrica, presidente de la Open Society Foundation y vicepresidente ejecutivo de 1199SEIU Healthcare Workers East.

, embajador de EE.UU. en Sudáfrica, presidente de la Open Society Foundation y vicepresidente ejecutivo de 1199SEIU Healthcare Workers East. Colaboró con el expresidente Barack Obama, para quien trabajó como director asociado de personal en el equipo de transición y como director de la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca.

Las similitudes del DOGE de DeSantis en Florida con la nueva oficina de Mamdani en Nueva York

El 24 de febrero de 2025, el gobierno de DeSantis anunció en su sitio web oficial la creación del DOGE, un departamento basado en el modelo nacional del DOGE impulsado por el presidente Donald Trump y el magnate Elon Musk.

Al igual que el COGE de Mamdani, el gobernador republicano informó en aquel entonces que la creación del DOGE tenía el propósito de "eliminar la burocracia excesiva y modernizar el gobierno estatal, con el fin de servir mejor a los ciudadanos de Florida“.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció en 2025 la creación del DOGE para "identificar gastos excesivos" en el gobierno, entre otras tareas @GovRonDeSantis

A su vez, prometía “identificar el despilfarro y el incumplimiento”. En octubre, DeSantis afirmó que el DOGE detectó gastos “excesivos” en municipios y condados. Entre estos, se mencionaron consultorías, programas comunitarios y gastos administrativos.