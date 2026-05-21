Guarderías gratis: el plan de Hochul y Mamdani que reduce distancias para familias en Nueva York

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani anunciaron que las familias de la ciudad contarán con servicios de cuidado infantil más cerca de sus casas gracias a la ampliación de plazas para los distintos programas disponibles. La meta es reducir en seis cuadras la distancia promedio a guarderías y escuelas.

3-K y Pre-K en Nueva York: qué cambia para las familias con las nuevas propuestas

A través de un comunicado, la Oficina de la Gobernadora de Nueva York dio a conocer que en la Gran Manzana extendió 99.921 ofertas para 3-K y Pre-K para el próximo año escolar. De esta manera, más familias tendrán acceso a centros cercanos a sus casas.

De hecho, en su cuenta en la red social X, el alcalde Mamdani aseguró que el camino hacia el cuidado infantil universal ahora es seis cuadras más corto.

“Gracias a la ampliación del programa 3-K, miles de familias tendrán acceso a servicios asequibles más cerca de casa. Eso significa menos tiempo dedicado a los desplazamientos y más tiempo enfocado en lo que importa: nuestros niños, nuestras familias y nuestras comunidades”, escribió el mandatario local.

Por su parte, Hochul sostuvo que “todo niño merece un comienzo sólido y todo padre merece saber que su hijo cuenta con un lugar seguro y de alta calidad para aprender y crecer”.

2-K, 3-K y Pre-K en Nueva York: cuáles son los programas gratuitos de cuidado infantil

Tanto la oficina de la gobernadora Hochul como la del alcalde Mamdani anunciaron mayor financiación para los programas de cuidado infantil en Nueva York, que incluyen:

First 3: para ofrecer cuidado infantil asequible y de calidad a niños de cero a tres años, independientemente de los ingresos de sus familias.

para ofrecer cuidado infantil asequible y de calidad a niños de cero a tres años, independientemente de los ingresos de sus familias. 2-K: programa de cuidado y aprendizaje temprano gratuito para niños de dos años que se pondrá en marcha en el otoño boreal de 2026 en ciertos barrios y se extenderá a toda la ciudad más adelante.

programa de cuidado y aprendizaje temprano gratuito para niños de dos años que se pondrá en marcha en el otoño boreal de 2026 en ciertos barrios y se extenderá a toda la ciudad más adelante. 3-K: programas escolares gratuitos de jornada completa para niños de tres años.

programas escolares gratuitos de jornada completa para niños de tres años. Pre-K: programas preescolares gratuitos para niños de cuatro años.

Los programas de cuidado infantil en Nueva York recibirán más financiamiento Antonio Diaz - Freepik

Nueva York destina US$4500 millones a cuidado infantil y Pre-K: a quiénes alcanza

En enero, la gobernadora Hochul y el alcalde Mamdani anunciaron mayor inversión con la intención de que los neoyorquinos tengan acceso a cuidado infantil gratuito y universal. En esa línea, el gobierno estatal anunció un aumento de 1700 millones de dólares a los programas durante el año fiscal 2027.

Además, la inversión total en cuidado infantil y preescolar asciende a US$4500 millones. Con este financiamiento, se espera incrementar el acceso para hasta 100 mil niños.

El plan, anunciado junto a la gobernadora Kathy Hochul, prevé crear 2000 plazas de guardería para niños de dos años con financiamiento estatal Freepick

A su vez, la gobernadora pondrá en marcha una Oficina de Cuidado Infantil y Educación Temprana para dirigir la implementación de un sistema de alta calidad. Por otro lado, aseguró que trabajará para mejorar la difusión del Empire State Child Credit, el crédito fiscal estatal por hijos que pasó de US$330 a US$1000 por hijo para los niños de menos de cuatro años y US$500 para los menores de entre cuatro y 16.