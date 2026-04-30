Nueva York abre inscripciones para guardería gratuita: ahorro de más de US$20.000 al año para familias trabajadoras

La oficina del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que ya están abiertas las inscripciones para The Little Apple, un programa piloto de cuidado infantil gratuito. La iniciativa podría implicar un ahorro de más de 20.000 dólares anuales para familias trabajadoras.

Quiénes pueden acceder al programa The Little Apple en Nueva York y qué empleados califican

The Little Apple es una iniciativa dirigida a todos los empleados municipales que trabajen en el edificio David N. Dinkins, ubicado en 1 Centre Street, lugar en el que será habilitado un espacio renovado de 371 metros cuadrados.

A través de un comunicado, el alcalde Mamdani amplió la medida a todos los empleados del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS, por sus siglas en inglés).

Cómo inscribirse al programa de guardería gratuita en NYC: requisitos, fechas y proceso

Las autoridades de la ciudad de Nueva York explicaron que el programa The Little Apple, que inicialmente atenderá a alrededor de 40 niños entre seis semanas y tres años de edad, implicó una inversión de 10 millones de dólares.

El servicio se brindará todo el año en la parte norte del edificio, en un horario de 8 a 18 (hora local), de lunes a viernes. Se detalló que las comidas estarán incluidas.

Para aplicar es necesario ingresar a la página del programa y completar el formulario disponible. Antes de hacerlo, estas son algunas consideraciones:

El padre o tutor legal del niño debe hacer directamente la inscripción.

El menor debe tener al menos seis semanas de edad para el 1° de septiembre de 2026 y no más de tres años para el 31 de diciembre de 2026.

Se debe aceptar participar en una evaluación del programa piloto.

Únicamente se presenta una solicitud por familia, que puede incluir a varios niños que cumplan con los requisitos.

La inscripción solo se lleva a cabo a través del sitio web.

La fecha límite para inscribirse es el 15 de mayo de 2026.

Los centros aceptarán a niños de entre seis semanas y tres años de edad Freepick

Tras enviar el formulario se recibirá un correo electrónico de confirmación. El proceso de selección aleatoria se realizará en junio. Los elegidos serán notificados y el programa comenzará en septiembre.

Las familias que no sean seleccionadas permanecerán en una lista de espera y se les informará cuando haya una plaza disponible.

Qué organización opera The Little Apple y su experiencia en cuidado infantil en Nueva York

La oficina del alcalde de Nueva York compartió que Imagine Early Learning Centers será la organización encargada de operar el programa de apoyo infantil.

Según su portal, la organización tiene más de dos décadas de experiencia en educación infantil temprana, es propiedad de sus empleados y actualmente atiende a más de 600 niños en 12 centros ubicados en el área metropolitana de Nueva York.

Imagine Early Learning Centers será la organización que operará el programa Facebook Imagine Early Learning Centers

Respecto de la colaboración, Laura Tulchin, directora ejecutiva de Imagine Early Learning Centers, declaró que la organización se siente honrada de colaborar con el DCAS y la administración de Mamdani para brindar atención y educación infantil de primer nivel sin ningún costo.