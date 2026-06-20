Hochul amplió el programa de universidad gratis en Nueva York: quiénes pueden anotarse entre los 25 y 55 años

Como parte del presupuesto aprobado para 2026-2027, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una ampliación de los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect. Disponibles para adultos entre 25 y 55 años, facilitarán que un mayor número de personas obtengan formación universitaria en campos de alta demanda.

El programa de universidad gratis para adultos en Nueva York

La Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la Universidad Municipal de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) ampliarán los cupos para adultos que deseen obtener un título en un campo de alta demanda.

A través de un comunicado, la oficina de la gobernadora de Nueva York explicó que los adultos elegibles podrán acceder a educación universitaria comunitaria gratuita. Los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect cubren la matrícula, las cuotas asociadas, los libros y los materiales.

La gobernadora Hochul dijo al respecto: “El costo de una licenciatura nunca debería ser un obstáculo para los neoyorquinos. Gracias a la expansión de SUNY Reconnect y CUNY Reconnect la educación será más asequible y accesible para un mayor número de adultos“.

De acuerdo con los detalles dados a conocer, los programas estarán disponibles en ocho universidades de SUNY y tres de CUNY.

Qué carreras gratuitas estarán disponibles en el programa de Nueva York

El programa que ofrece educación universitaria comunitaria gratuita para adultos en Nueva York estará enfocado en las siguientes carreras:

Fabricación avanzada

Inteligencia artificial

Ciberseguridad

Ingeniería

Tecnología

Energía verde y renovable

Docencia en zonas con escasez de personal docente

Enfermería y áreas paramédicas

Control de tráfico aéreo y gestión de la aviación

Gestión de emergencias

Cadena de suministro y logística

El programa SUNY Reconnect and CUNY Reconnect está disponible para adultos de entre 25 y 55 años CUNY

El comunicado del gobierno estatal destacó que las tres últimas carreras de la lista fueron incorporadas para el año académico 2026-2027.

Requisitos para inscribirse a SUNY Reconnect y CUNY Reconnect

Los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect se lanzaron en mayo de 2025 y la primera generación beneficiada comenzó a estudiar en el semestre de otoño de ese mismo año. Según las autoridades de Nueva York, hasta ahora se han inscrito más de 12.000 estudiantes.

La carrera de enfermería es una de las incluidas en el programa de universidad gratis de Nueva York CUNY Reconnect

El programa está disponible tanto para estudiantes nuevos como para aquellos que ya están matriculados en un programa de grado aprobado. Para participar en esta convocatoria es necesario cumplir con los siguientes requisitos: