Hochul amplió el programa de universidad gratis en Nueva York: quiénes pueden anotarse entre los 25 y 55 años
Los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect cubren la matrícula y otros gastos en carreras de alta demanda
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Como parte del presupuesto aprobado para 2026-2027, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una ampliación de los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect. Disponibles para adultos entre 25 y 55 años, facilitarán que un mayor número de personas obtengan formación universitaria en campos de alta demanda.
El programa de universidad gratis para adultos en Nueva York
La Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la Universidad Municipal de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) ampliarán los cupos para adultos que deseen obtener un título en un campo de alta demanda.
A través de un comunicado, la oficina de la gobernadora de Nueva York explicó que los adultos elegibles podrán acceder a educación universitaria comunitaria gratuita. Los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect cubren la matrícula, las cuotas asociadas, los libros y los materiales.
La gobernadora Hochul dijo al respecto: “El costo de una licenciatura nunca debería ser un obstáculo para los neoyorquinos. Gracias a la expansión de SUNY Reconnect y CUNY Reconnect la educación será más asequible y accesible para un mayor número de adultos“.
De acuerdo con los detalles dados a conocer, los programas estarán disponibles en ocho universidades de SUNY y tres de CUNY.
Qué carreras gratuitas estarán disponibles en el programa de Nueva York
El programa que ofrece educación universitaria comunitaria gratuita para adultos en Nueva York estará enfocado en las siguientes carreras:
- Fabricación avanzada
- Inteligencia artificial
- Ciberseguridad
- Ingeniería
- Tecnología
- Energía verde y renovable
- Docencia en zonas con escasez de personal docente
- Enfermería y áreas paramédicas
- Control de tráfico aéreo y gestión de la aviación
- Gestión de emergencias
- Cadena de suministro y logística
El comunicado del gobierno estatal destacó que las tres últimas carreras de la lista fueron incorporadas para el año académico 2026-2027.
Requisitos para inscribirse a SUNY Reconnect y CUNY Reconnect
Los programas SUNY Reconnect y CUNY Reconnect se lanzaron en mayo de 2025 y la primera generación beneficiada comenzó a estudiar en el semestre de otoño de ese mismo año. Según las autoridades de Nueva York, hasta ahora se han inscrito más de 12.000 estudiantes.
El programa está disponible tanto para estudiantes nuevos como para aquellos que ya están matriculados en un programa de grado aprobado. Para participar en esta convocatoria es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser residente en el estado de Nueva York.
- Tener entre 25 y 55 años al 1° de enero del semestre en que se presente la solicitud.
- No haber obtenido un título universitario anteriormente.
- Elegir alguna de las carreras disponibles en un campo con alta demanda laboral.
- Estudiar a tiempo completo o parcial en un programa elegible. Es necesario inscribirse en un mínimo de seis créditos por semestre y 12 por año académico.
- Mantener un buen rendimiento académico según los estándares de la universidad.
- Presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) y solicitar el Programa de Asistencia para la Matrícula (TAP, por sus siglas en inglés) o la Ley DREAM del estado de Nueva York.
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