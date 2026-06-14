Confirmado por Hochul: la ley que se aplica hasta el 20 de julio en bares de Nueva York

Como parte de las iniciativas relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol 2026, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que permitirá a bares y restaurantes ampliar desde el 11 de junio y hasta el 20 de julio de 2026 su horario de venta de bebidas alcohólicas. El objetivo es satisfacer la demanda tanto de residentes como de visitantes y fomentar las ventas de los pequeños negocios.

Ley en Nueva York por el Mundial 2026: quiénes podrán vender alcohol hasta la madrugada

A través de un comunicado, la Oficina de la Gobernadora de Nueva York dio a conocer la firma de la ley A.11564/S.9990A, mediante la cual se autoriza a los establecimientos con licencia para consumo de alcohol a extender temporalmente su horario de venta hasta las 4 AM (hora local).

Los bares y restaurantes en Nueva York podrán abrir hasta las 4.00 hs Pexels

La medida, orientada a bares y restaurantes, estará vigente durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el fin de facilitar la cobertura del torneo sin dejar de fijar límites para el servicio de alcohol.

Sobre la ley, la gobernadora Hochul declaró: “El Mundial llega a Nueva York y quiero que todos los neoyorquinos y negocios locales formen parte de la acción y la celebración sin necesidad de entradas. Desde el primer saque hasta el último silbato, los bares y restaurantes de todo el estado podrán permanecer abiertos durante todo el torneo”.

De acuerdo con estimaciones del Estado, se prevé que 1,2 millones de visitantes lleguen a la región para disfrutar de la Copa Mundial, por lo que la extensión del horario de venta de alcohol servirá de impulso para los pequeños negocios.

Qué bares y restaurantes de Nueva York no podrán extender la venta de alcohol

De acuerdo con la Oficina de la Gobernadora de Nueva York, durante el Mundial los establecimientos con licencia para el consumo en el local podrán vender y ofrecer bebidas alcohólicas en un horario extendido, independientemente de las restricciones adoptadas en el condado. No obstante, sí hay limitaciones.

Los aficionados podrán reunirse en bares y restaurantes de Nueva York para disfrutar de los partidos Pex

Permiso de un día en Nueva York: requisitos para vender alcohol en eventos del Mundial 2026

Además de la ampliación temporal de horarios para la venta de alcohol en bares y restaurantes, a principios de 2026, la gobernadora Hochul anunció el permiso de un día para la Copa Mundial otorgado por la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas.

De acuerdo con la página del estado, esta autorización permite a los organizadores de eventos celebrar actividades fuera de su recinto, por ejemplo, festivales de aficionados, reunión de vendedores y transmisiones especiales de los partidos mientras dure la Copa Mundial 2026.

Empresas, organizaciones y particulares pueden tramitar hasta 12 permisos de un día en una sola solicitud siguiendo estos pasos:

Notificar al municipio o junta comunitaria y a la jurisdicción policial la intención de realizar el evento.

Presentar una copia del formulario de notificación junto con la prueba de que tanto el municipio como la jurisdicción policial fueron notificados.

Si el evento se realiza en un espacio público, el solicitante deberá obtener la aprobación del municipio por escrito y una exención de la ley sobre envases abiertos.

Deberá entregarse un diagrama detallado que muestre el área en la que se dará el servicio y se consumirá alcohol.

Se debe considerar un área de baños, entradas, salidas y puntos de venta.

Debe crearse un plan de seguridad integral sobre el control de multitudes, la prevención de la venta de alcohol a menores de 21 años y a personas que parezcan estar ebrias.

Todos los formularios y pasos están disponibles en la página del Estado de Nueva York. Las autoridades aclararon que cada vendedor deberá tramitar su propio permiso, aunque participen en un evento conjunto. La tarifa por el permiso es de US$36 por día y por punto de venta.