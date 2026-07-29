Hochul enfrenta a Trump por las elecciones: “No puede reescribir la ley electoral ni suprimir el derecho al voto”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, respaldó la decisión de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Primer Circuito, que mantuvo suspendida la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para modificar las reglas del voto por correo. En ese contexto, aseguró que la Casa Blanca no tiene autoridad para cambiar las leyes electorales estatales.

Kathy Hochul cuestiona la orden electoral de Trump y defiende las facultades de Nueva York

“El presidente Trump no puede reescribir la ley electoral ni suprimir el derecho al voto con un simple trazo de pluma”, afirmó Hochul en un comunicado oficial. La funcionaria recordó que Nueva York fue uno de los 23 estados que impugnaron la disposición presidencial desde su publicación. Además, la mandataria consideró que la disposición invade competencias que la Constitución reserva a los estados para organizar y administrar sus elecciones.

También defendió el sistema electoral neoyorquino y aseguró que cuenta con mecanismos suficientes para garantizar la seguridad de los comicios sin necesidad de una intervención del gobierno federal.

Por otro lado, sostuvo que las leyes electorales no pueden modificarse por conveniencia política y cuestionó el intento de la administración Trump de imponer nuevas restricciones electorales.

“Debería presentar sus argumentos al pueblo estadounidense en lugar de inmiscuirse en nuestras elecciones y dificultar el voto a los ciudadanos con derecho a voto. Nunca dejaré de luchar para proteger el sagrado derecho al voto de los neoyorquinos y la integridad de nuestras elecciones”, remarcó.

Qué establece la orden de Trump sobre el voto por correo y las listas de ciudadanos

De acuerdo con News 10, las declaraciones de Hochul llegaron después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazara suspender la decisión de primera instancia mientras continúa la apelación.

La medida instruye al DHS y a otras agencias federales a elaborar, para cada estado, listas de personas confirmadas como ciudadanas estadounidenses, mayores de 18 años y residentes en esa jurisdicción.

También ordena al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) elaborar reglas sobre los sobres electorales y prevé que no procese la devolución de una boleta si el nombre del votante no aparece en una lista específica.

Según la presentación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), el objetivo de esas modificaciones es reforzar la integridad del sistema electoral y reducir el riesgo de irregularidades durante la votación.

Una orden ejecutiva de Donald Trump comunicó cambios sobre el voto por correo en las elecciones de Estados Unidos AP

Por qué Nueva York y otros 22 estados demandaron la orden electoral de Donald Trump

Los fiscales generales de 23 estados y Washington D.C. sostienen que la Constitución otorga a cada estado la responsabilidad de organizar y administrar sus procesos electorales. Por ese motivo, consideran que la orden ejecutiva excede las facultades del Poder Ejecutivo e invade competencias reservadas a los gobiernos estatales.

Una jueza federal bloqueó la mayor parte de las disposiciones cuestionadas y el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó esa decisión. Tras ese revés, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que permita aplicar temporalmente algunas de las restricciones mientras el proceso judicial continúa.

Hochul aseguró que la Casa Blanca no tiene autoridad para cambiar las leyes electorales estatales (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) Matt Rourke - AP

Hasta que exista una resolución definitiva, la orden ejecutiva permanecerá suspendida en los 23 estados y Washington D.C. que presentaron la demanda. En ese marco, las reglas actuales para el voto por correo seguirán vigentes de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026.