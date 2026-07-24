Hochul, gobernadora de Nueva York: “Es hora de poner fin a sus acuerdos 287(g) con ICE”

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció que 12 agencias locales deben rescindir sus acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La entrada en vigor de nuevas leyes estatales incluye restricciones para las fuerzas locales relacionadas con la colaboración con el gobierno federal.

El mensaje de Hochul por la nueva ley en Nueva York

A través de su cuenta en X, la gobernadora compartió la carta de la Oficina de la Fiscal General sobre la promulgación de la ley “Local Cops, Local Crimes Act”, que impacta directamente en los convenios con el ICE.

Hochul se dirigió a 12 agencias locales de Nueva York y sostuvo: "Es hora de poner fin a sus acuerdos 287(g) con el ICE" @GovKathyHochul

“Hoy, el estado de Nueva York les dijo a 12 agencias de aplicación de la ley que es hora de poner fin a sus acuerdos 287(g) con el ICE”, señaló la gobernadora en el mensaje. En esa línea, agregó que las fuerzas municipales no tienen que enfocarse en cuestiones federales: “La seguridad pública es más fuerte cuando los policías locales se centran en el crimen local”.

La afirmación de la gobernadora se debe a que la entrada en vigor de las nuevas normas prohíbe que las fuerzas policiales locales celebren, renueven o mantengan alianzas bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto incluye cualquier función de control migratorio civil.

El impacto de la ley contra el ICE impulsada por Hochul en Nueva York

Desde la firma de la ley el 27 de mayo, los oficiales locales tienen prohibido realizar arrestos basados en órdenes civiles del ICE o interrogar a personas en la comunidad por sospechas sobre su estatus migratorio. Además, en línea con lo que mencionó Hochul, todos los acuerdos 287(g) existentes se consideran inconsistentes con la ley estatal y quedarán nulos y sin efecto a partir del 25 de agosto.

Las agencias que operen estos memorandos deben ejercer las cláusulas de terminación correspondientes de manera inmediata. La gobernadora informó en un comunicado de prensa que la nueva Oficina de Confianza para Inmigrantes (OIT, por sus siglas en inglés) envió cartas a 12 agencias para que rescindan sus acuerdos con el ICE.

Bajo las nuevas leyes estatales, las agencias de policía de Nueva York deben cesar sus acuerdos con el ICE Fotomontaje generado con IA

Según la nueva ley, las dependencias tampoco podrán utilizar centros penitenciarios y de detención juvenil o instalaciones para jóvenes para albergar a detenidos federales por motivos de inmigración civil.

Las 12 agencias de policía de Nueva York que tienen acuerdos con el ICE

Bajo la aplicación de las nuevas normas estatales, las agencias de policía de Nueva York deberán cesar sus memorandos con el ICE antes de la fecha límite. De acuerdo con la página web oficial del organismo federal, las siguientes jurisdicciones mantienen acuerdos vigentes:

Allegany Village Police Department

Police Department Broome County Sheriff’s Office

Sheriff’s Office Camden Police Department

Police Department Cattaraugus County Sheriff’s Office

Sheriff’s Office Madison County Sheriff’s Office

Sheriff’s Office Nassau County Police Department

Police Department Nassau County Sheriff’s Office

Sheriff’s Office Niagara County Sheriff’s Office

Sheriff’s Office Otsego County Sheriff’s Office

Sheriff’s Office Rensselaer County Sheriff’s Office

Sheriff’s Office Steuben County Sheriff’s Office

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

A lo largo de todo el país norteamericano, la agencia federal opera tres modelos del programa: