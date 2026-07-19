Hochul vs. Trump por los centros de datos de la IA: “No voy a hacer retroceder a Nueva York al siglo XIX”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul defendió la suspensión temporal de nuevos centros de datos de gran escala en el estado ante las críticas del presidente Donald Trump. En una entrevista, dijo que con esta medida busca proteger la red eléctrica y evitar mayores costos para los usuarios.

Moratoria a centros de datos en Nueva York: la respuesta de Hochul a Trump

La gobernadora de Nueva York ratificó la suspensión temporal para la instalación de nuevos centros de datos de hiperescala para la inteligencia artificial y sostuvo que la medida apunta a establecer reglas antes de autorizar proyectos que demandan grandes cantidades de electricidad.

La decisión abrió un nuevo capítulo en su enfrentamiento con Donald Trump, quien cuestionó la iniciativa por considerar que limita inversiones vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

El presidente Trump dejó clara su posición en una publicación de redes sociales Truth Social

“Los centros de datos son una gran ventaja para los estados y las comunidades que tienen la suerte de obtenerlos”, dijo Trump en una publicación de Truth Social. “No debemos permitir que los demócratas de la izquierda radical nos hagan perder centros de datos, IA y toda esta increíble tecnología que terminará en manos de China y otros países”, señaló.

Durante la entrevista con la presentadora Susan Arbetter de Spectrum News, emitida el 16 de julio, Hochul explicó que el objetivo de la pausa es diseñar un esquema regulatorio que permita a las comunidades negociar condiciones con las empresas tecnológicas. “También quiero que busquen formas no solo de traer su propia energía, sino de que pueda haber un excedente para nuestra red, de modo que realmente hagamos que su presencia sea un beneficio neto”, agregó.

La gobernadora sostuvo que muchas localidades pequeñas no cuentan con los recursos necesarios para negociar en igualdad de condiciones con grandes compañías del sector. Por ese motivo, señaló que el Estado elaborará un marco que sirva de referencia para que los municipios puedan exigir compromisos que generen un impacto positivo en las comunidades donde se instalen estos proyectos.

Hochul sostiene que el gobierno federal está intentando eliminar todos los proyectos de energía renovable de Nueva York para favorecer exclusivamente el petróleo, el gas y el carbón Facebook Governor Kathy Hochul

La moratoria busca proteger la red eléctrica y las tarifas de Nueva York

Hochul afirmó que uno de los principales motivos de la moratoria es evitar que el fuerte consumo energético de los centros de datos termine por trasladarse a las facturas de electricidad de los residentes. “Acabamos de tener una mesa redonda y todos estamos de acuerdo en que queremos que los recursos limitados se utilicen para los principales creadores de empleo”, señaló.

En ese sentido, explicó que los centros de datos requieren una importante cantidad de trabajadores durante la etapa de construcción, aunque posteriormente emplean a un número reducido de personas. Frente a ese escenario, sostuvo que el Estado busca garantizar que quienes desarrollen este tipo de infraestructura contribuyan económicamente a compensar el impacto que producen sobre el sistema de la red neoyorquina.

Hochul vs. Trump: petróleo, gas y renovables profundizan la disputa energética

La discusión sobre los centros de datos se suma a una disputa más amplia entre la administración de Nueva York y Donald Trump respecto del modelo energético. Hochul cuestionó la política federal por favorecer, según su visión, el uso de petróleo, gas y carbón en lugar de las renovables.

La gobernadora aseguró que su administración continuará con el impulso de proyectos de generación limpia y rechazó la posibilidad de modificar esa estrategia. “No voy a hacer retroceder a Nueva York al siglo XIX”, afirmó al referirse a las diferencias con la política energética promovida por Trump.

“Estoy luchando contra los intentos de la administración de acabar con todos nuestros proyectos de energía renovable, y lo único que quieren es que usemos petróleo, gas y carbón”, dijo la mandataria estatal. “Esto forma parte de su estrategia. Tenemos que ser inteligentes, resistir esas fuerzas, contraatacar y priorizar a los neoyorquinos”, agregó.

Dentro de su esquema, Hochul destacó la expansión del suministro de energía hidroeléctrica hacia la ciudad de Nueva York, el aporte de la energía nuclear y la continuidad de los desarrollos eólicos. La mandataria consideró estas medidas fundamentales para diversificar la matriz energética del estado.