Trump vs. Hochul por los datacenters: “Son una verdadera máquina de hacer dinero”

Luego de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunciara la moratoria de un año para nuevos centros de datos hiperescalables, el presidente Donald Trump criticó la medida. El mandatario estadounidense dijo que la decisión debería cambiar de inmediato y que los datacenters son una verdadera máquina de hacer dinero para el estado donde se construyen.

Trump cuestiona la moratoria de Hochul y advierte por empleos e inversiones en inteligencia artificial

A través de una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump aseguró que los centros de datos son uno de los principales motores del empleo del futuro. “Son grandes, robustos, audaces”, escribió. Además, acusó a la gobernadora de Nueva York de cancelar el desarrollo de estas instalaciones por razones políticas.

El presidente Trump dejó clara su posición en una publicación de redes sociales Truth Social

En opinión del mandatario, el estado de Nueva York tomó una pésima decisión. Aseguró que esos proyectos ahora se reubicarán en estados como Alabama, Florida, Texas, Arizona, entre otros. “Todos los ingresos y otros beneficios irán a parar a estados republicanos, y algunos demócratas, donde los centros de datos se buscan como una fuente de ingresos lucrativa”, sostuvo.

Trump añadió que tanto los impuestos como los empleos que generan los datacenters representan una “mina de oro” y que las compañías son responsables de pagar su propia agua y electricidad. “Los centros de datos son una gran ventaja para los estados y las comunidades que tienen la suerte de obtenerlos”, agregó.

Finalmente, el mandatario expresó que Nueva York debería cambiar su política inmediatamente. En esa línea, afirmó: “No debemos permitir que los demócratas de la izquierda radical nos hagan perder centros de datos, IA y toda esta increíble tecnología que terminará en manos de China y otros países”.

Nueva York impone la primera moratoria estatal para centros de datos hiperescalables

La discusión entre Hochul y Trump surgió luego de que la gobernadora de Nueva York firmara una orden ejecutiva para suspender determinados permisos estatales de nuevos centros de datos a gran escala que utilicen 50 megavatios o más de energía. Se trata del primer estado en imponer una moratoria estatal de este tipo.

Mediante un comunicado, la gobernadora compartió que luego de participar en una mesa redonda con líderes estatales, empresariales y locales, tomó la decisión de fijar estándares más rigurosos para el desarrollo de los centros de datos.

Una de las medidas fue suspender por un año los permisos ambientales mientras se crea un marco regulatorio que, dijo, permita proteger a los consumidores, el medioambiente, la red eléctrica y las comunidades del estado.

“El progreso no debería ir acompañado de facturas de servicios públicos más altas, escasez de agua y contaminación acústica, por lo que firmé la primera moratoria estatal de EE.UU. sobre centros de datos hiperescalables”, declaró Hochul.

Así, añadió que Nueva York experimenta un crecimiento sin precedentes en la demanda de nuevos datacenters para impulsar la inteligencia artificial y otras operaciones informáticas. No obstante, ello dio lugar a protestas contra la construcción y operación de estas instalaciones que requieren enormes cantidades de energía y agua para su funcionamiento y refrigeración.

Lansing y East Fishkill concentran el rechazo a nuevos centros de datos en Nueva York

Tras la orden firmada por la gobernadora Hochul en Nueva York, se detuvieron los proyectos de construcción de nuevos centros de datos que, según CNBC, estaban proyectados para desarrollarse en municipios como Lansing y East Fishkill.

Los centros de datos requieren de mucha energía y agua vectorfusionart - Shutterstock

En el caso de Lansing, de acuerdo con Tompkins Weekly, el 17 de junio se entregó a la Junta Municipal local una petición firmada por más de 17.000 residentes que se oponen a la construcción de un centro de datos de inteligencia artificial en una antigua central eléctrica de Cayuga.

Y es que, según una encuesta de Gallup, publicada en mayo de 2026, siete de cada diez estadounidenses se oponen a la construcción de datacenters en su localidad.