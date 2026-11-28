Nueva York prohibirá durante cinco años la fabricación y comercialización de juguetes infantiles que incorporen asistentes conversacionales de inteligencia artificial (IA). La gobernadora Kathy Hochul firmó la ley el 24 de noviembre, según el registro de la Legislatura estatal. La medida entrará en vigor 90 días después de la firma, el 22 de febrero de 2027, por lo que no rige durante las compras de Navidad de 2026.

Alcance y sanciones de la nueva ley de Hochul que prohíbe juguetes infantiles con IA en Nueva York

El texto de la ley S9408A define el juguete con chatbot como un asistente de IA integrado a un juguete infantil. La norma no prohíbe todo uso de inteligencia artificial en juguetes: se refiere a una categoría específica, definida en la ley. Prohíbe fabricarlos, intercambiarlos, distribuirlos, ofrecerlos o mantenerlos para su venta en el estado.

El texto de la ley S9408A define el juguete con chatbot como un asistente de IA integrado a un juguete infantil Fotomontaje generado con IA

La legislación establece que la moratoria vencerá cinco años después de su entrada en vigor. Autoriza al fiscal general del estado a solicitar una orden judicial para detener las infracciones y prevé una sanción civil de hasta US$15.000 diarios por cada violación. La norma no exige demostrar que una persona haya sufrido una lesión para iniciar esa acción.

La ley firmada por la gobernadora Kathy Hochul prevé sanciones de hasta US$15.000 diarios por cada violación Fotomontaje generado con IA

La disposición llega en un contexto de preocupación por las conversaciones que pueden mantener los niños con sistemas de IA integrados en objetos físicos. NBC informó que la gobernadora firmó la prohibición en medio del escrutinio sobre la seguridad y los efectos de largo plazo de esos productos. Para las familias que compran en Nueva York, la diferencia entre la firma y la fecha de vigencia importa: el anuncio no significa que la prohibición se aplique inmediatamente.

La noticia en pocas líneas

¿Qué firmó Hochul? Una ley que restringe en Nueva York los juguetes infantiles con asistentes conversacionales de IA integrados.

¿Cuándo entra en vigor? El 22 de febrero de 2027, 90 días después de la firma del 24 de noviembre de 2026.

¿Cuánto dura la moratoria? La norma vence cinco años después de su entrada en vigor.

¿Qué operaciones alcanza? Prohíbe fabricar, intercambiar, distribuir y vender los juguetes definidos por la ley en el estado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.