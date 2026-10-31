Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York: “Hice campaña por Mamdani y ahora él me devolvió el favor”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, realizó actividades de campaña electoral en la ciudad de Manhattan de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. En ese marco, la mandataria abordó su relación con el alcalde Zohran Mamdani y analizó el panorama electoral.

Kathy Hochul revela qué hay detrás del apoyo de Zohran Mamdani en Nueva York

Hochul destacó el respaldo mutuo entre ella y el alcalde de Nueva York. Según Spectrum News 1, la funcionaria dijo: “Hace un año, salí a hacer campaña con el alcalde. Él ha devuelto el favor y ha hecho campaña por mí”.

Kathy Hochul declaró que busca "tener una relación con el alcalde y él quiere tener una relación con la gobernadora", sobre su relación con Zohran Mamdani @GovKathyHochul

Asimismo, Hochul habló sobre la naturaleza del vínculo político entre ambas autoridades. “No hay ningún quid pro quo por el hecho de apoyarnos mutuamente; quiero tener una relación con el alcalde y él quiere tener una relación con la gobernadora”, manifestó en ese sentido.

Las declaraciones surgieron ante las preguntas sobre una posible concesión de Hochul a las propuestas de Mamdani para aumentar los impuestos a los sectores de mayores ingresos, una iniciativa que la gobernadora había rechazado anteriormente.

La gobernadora negó que el respaldo electoral de Mamdani estuviera condicionado a futuros acuerdos políticos, aunque evitó descartar posibles aumentos de impuestos durante un eventual nuevo mandato.

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La gobernadora también evaluó el panorama de la contienda electoral. “Rindo al máximo hasta el último segundo. Jamás doy nada por sentado y me siento honrada de tener a las personas que ya dijeron que votaron por mí en todo el estado”, sostuvo.

A su vez, analizó las características políticas del territorio estatal frente a las expectativas del electorado. “Cuando miras las tendencias históricas de voto, tienes que decir que es más púrpura de lo que la gente anticipa porque mucha gente fuera de esta área piensa que la política de la ciudad de Nueva York define la política de todo el estado, y simplemente no es así, y lo sé porque he representado esas áreas de color rojo púrpura antes cuando viajo a ellas”, explicó.

Pese a contar con la ventaja en las encuestas, la gobernadora Kathy Hochul no quiso dar por sentado ningún resultado de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026 Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Resultados y cifras de apoyo a Hochul en las encuestas recientes para la gobernación

Dos mediciones de opinión pública difundidas en octubre otorgan ventajas de doble dígito a favor de Hochul frente al candidato republicano Bruce Blakeman. Según Spectrum News, la encuesta de la Universidad de Siena otorga a Hochul un 54% de la intención de voto frente al 40% para el ejecutivo del condado de Nassau.

El sondeo de Siena refleja un crecimiento en la ventaja de la mandataria desde la medición de septiembre, cuando registraba un 50% a 41%. Asimismo, la imagen favorable de Hochul alcanza el 51% en este estudio y el 68% de los votantes prevé su victoria electoral.

Por su parte, la encuesta de la Universidad Marist ubica a Hochul con un 53% del apoyo entre los electores probables frente al 42% de Blakeman. Este estudio señala que el 71% de los encuestados anticipa la reelección de la gobernadora.

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Las cifras de Marist otorgan a la mandataria una imagen favorable del 41% en el estado. Ambos sondeos confirman el liderazgo de la candidatura demócrata a pocos días de los comicios generales en el territorio neoyorquino.