Kathy Hochul, tras la muerte de Dolores Huerta: “Fue una gigante del movimiento obrero que se enfrentó a los poderosos”

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, despidió a Dolores Huerta, histórica dirigente sindical en Estados Unidos, con un mensaje en el que destacó su lucha por los trabajadores y su capacidad para impulsar cambios sociales. La referente de los derechos civiles murió a los 96 años, después de dedicar gran parte de su vida a organizar a los trabajadores agrícolas.

Hochul despidió a Dolores Huerta con un mensaje sobre su legado

Hochul expresó sus condolencias por la muerte de Huerta y recordó el impacto que tuvo su activismo en varias generaciones de estadounidenses.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, despidió públicamente a la histórica dirigente sindical y activista de los derechos civiles Dolores Huerta X de Hochul

A través de una publicación en la red social X, la funcionaria destacó la capacidad de la dirigente para inspirar a quienes buscaban transformar la sociedad y enfrentar a sectores poderosos.

“Sí, se puede”, escribió Hochul. A continuación, explicó que, con esas palabras, Huerta inspiró a generaciones enteras.

La gobernadora la definió como “una gigante del movimiento obrero que se enfrentó a los poderosos, luchó incansablemente por los trabajadores y cambió este país para mejor”.

Kathy Hochul homenajeó a Dolores Huerta tras la muerte de la líder sindical Fotos: Darren McGee/ Office of Governor Kathy Hochul via AP // foto by Evan Agostini/Invision/AP, Archivo

Hochul concluyó su homenaje con un reconocimiento a su influencia. “Su voz será profundamente extrañada, pero su legado perdurará”, expresó la gobernadora.

Dolores Huerta murió a los 96 años: su vida dedicada a los derechos laborales

Huerta, una de las figuras más reconocidas de la organización sindical de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, murió el miércoles 28 de octubre en su casa de Bakersfield, California, a los 96 años.

Según informó The New York Times en el obituario escrito por Robert D. McFadden y publicado ese mismo día, la causa de su muerte fue el cáncer, de acuerdo con Erik Olvera, portavoz de su familia.

Huerta alcanzó notoriedad nacional por su trabajo junto con César Chávez, con quien fundó una organización que posteriormente se convertiría en United Farm Workers (UFW), uno de los sindicatos más importantes de trabajadores agrícolas del país.

Durante las décadas de los 60 y 70, ambos encabezaron huelgas y boicots que consiguieron apoyo público, presionaron a grandes productores y contribuyeron a mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores migrantes.

Su figura adquirió una dimensión especial dentro de la comunidad mexicoestadounidense. A través de la organización sindical, Huerta ayudó a impulsar reclamos de trabajadores que durante años habían afrontado jornadas largas, salarios bajos, escasa seguridad laboral y exposición a pesticidas tóxicos.

Mientras Chávez era considerado el líder carismático de la organización, Huerta desempeñaba un papel central en la planificación de huelgas, la coordinación de boicots y las negociaciones con las empresas agrícolas.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por The New York Times, Huerta fue arrestada en 22 ocasiones, sufrió agresiones de rompehuelgas y recibió una brutal golpiza de un policía que le provocó fracturas de costillas y la ruptura del bazo. Las lesiones la dejaron incapacitada durante meses.

El legado y la influencia de Huerta sobre políticos de EE.UU.

La actividad de Huerta se extendió mucho más allá de las reivindicaciones sindicales. A lo largo de su vida, defendió los derechos de las mujeres y de los inmigrantes, participó en campañas políticas y se convirtió en una referente para dirigentes y organizaciones progresistas.

La activista mantuvo vínculos políticos clave a lo largo de su carrera con figuras de la talla del senador Robert F. Kennedy, el expresidente Barack Obama y el exgobernador Jerry Brown Twitter

También mantuvo vínculos con figuras relevantes de la política estadounidense, entre ellas el senador Robert F. Kennedy, el expresidente Barack Obama y el exgobernador de California Jerry Brown.

En 1999, después de 37 años como dirigente sindical, Huerta dejó su cargo en la organización. Tres años más tarde, fundó la Dolores Huerta Foundation, entidad dedicada a ayudar a las comunidades a organizar iniciativas vinculadas con la salud, el medioambiente, la educación y el desarrollo económico.

En 2019, el gobernador de California, Gavin Newsom, estableció una jornada anual en su honor para conmemorar su búsqueda de justicia a lo largo de toda su vida. Su trayectoria también fue retratada en el documental Dolores, estrenado en 2017 y dirigido por Peter Bratt.