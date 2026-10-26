Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Me entusiasmó acabar de votar por la gobernadora Hochul”

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, votó durante la primera jornada de sufragio anticipado para las elecciones de medio término y expresó su respaldo a la gobernadora Kathy Hochul. El mandatario municipal acudió al Museo Metropolitano de Arte de Manhattan, donde emitió su decisión y alentó a los ciudadanos a participar.

Mamdani votó en Nueva York y confirmó su respaldo a Hochul

El alcalde de Nueva York participó el sábado 24 de octubre en el primer día de votación anticipada para las elecciones de medio término. Según informó New York Daily News, Mamdani acudió al Museo Metropolitano de Arte, en la Quinta Avenida de Manhattan, donde funciona uno de los centros habilitados para recibir a los votantes.

Además de cumplir con su deber cívico, utilizó su presencia ante los medios para promover la participación electoral y confirmar su apoyo a la reelección de la gobernadora.

Según la cobertura, Mamdani llegó con varias cajas de donas, saludó a los trabajadores electorales y estrechó las manos de otros ciudadanos antes de depositar su voto.

“Este es el único lugar del mundo donde puedes votar anticipadamente en el Museo Metropolitano de Arte”, afirmó el alcalde, según el medio.

También explicó que, para los habitantes de una ciudad donde el tiempo representa uno de los recursos más valiosos, la posibilidad de votar anticipadamente permite resolver el trámite en apenas cinco minutos.

Mamdani incluso bromeó sobre su experiencia en el lugar. “Voté anticipadamente; solo me llamaron comunista una vez”, comentó, antes de agregar que había entrado y salido rápidamente.

Qué dijo Mamdani sobre Hochul después de votar en Nueva York

Aunque ambos pertenecen al Partido Demócrata y construyeron una relación de cooperación, sus posiciones políticas no son idénticas. Hochul representa un sector más moderado de la formación, mientras que Mamdani, de 35 años, se identifica con el socialismo democrático y cuenta con una base de seguidores especialmente movilizada entre los votantes progresistas.

Sin embargo, tras emitir su voto, el alcalde no dejó dudas sobre su apoyo total a la mandataria estatal.

El mandatario municipal de 35 años, referente del socialismo democrático, se acercó a las urnas con donas para los trabajadores electorales y destacó la rapidez del proceso de sufragio nycmayorsoffice

“Estoy entusiasmado por hacer campaña con la gobernadora Hochul. Me entusiasmó acabar de votar por la gobernadora Hochul en la línea del Partido de las Familias Trabajadoras”, afirmó Mamdani, de acuerdo con New York Daily News.

La declaración se produjo después de que los dos dirigentes participaran en una actividad electoral en McCarren Park, en el barrio de Williamsburg, Brooklyn. Allí repartieron folletos, conversaron con los vecinos y se fotografiaron con familias y niños.

Elecciones en Nueva York: se votarán cinco propuestas apoyadas por Mamdani

Además de elegir a sus representantes, los votantes neoyorquinos deben pronunciarse sobre cinco propuestas incorporadas en la parte posterior de la boleta.

incorporadas en la parte posterior de la boleta. Las iniciativas fueron elaboradas por la Comisión de Eficiencia Gubernamental del alcalde y tienen como objetivo mejorar el funcionamiento de la administración municipal.

Además de las candidaturas ejecutivas y legislativas, los ciudadanos neoyorquinos deberán votar sobre cinco propuestas normativas Oficina de Hochul

Según la información publicada por New York Daily News, las propuestas buscan que el gobierno pueda actuar con mayor rapidez y reducir gastos.

También apuntan a agilizar los procedimientos vinculados con la construcción de viviendas, los proyectos de seguridad vial y los procesos de contratación pública.

Otro de los objetivos es facilitar que los pequeños comercios puedan comenzar a ofrecer servicios gastronómicos al aire libre. La intención es simplificar determinados trámites y reducir las barreras administrativas que enfrentan los negocios que desean desarrollar esa actividad.

Mamdani manifestó que estaba orgulloso de respaldar las cinco medidas, aunque aclaró que no pretendía indicarles a los ciudadanos qué opción debían elegir.