Kathy Hochul y qué dicen las nuevas encuestas por las elecciones de la gobernación de Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, enfrenta al republicano Bruce Blakeman a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre. Las nuevas encuestas muestran a la actual mandataria al frente, aunque con diferencias importantes según la metodología y el grupo de votantes consultado.

Kathy Hochul lidera a Bruce Blakeman en la encuesta más reciente

Según una encuesta de Marist, realizada entre el 1° y el 4 de octubre entre 1361 votantes registrados, Hochul obtiene el 53% de las preferencias frente al 42% de Blakeman, una diferencia de 11 puntos. El margen de error es de 3,6 puntos porcentuales.

Las encuestas en Nueva York muestran un escenario electoral donde la gobernadora Kathy Hochul mantiene una ventaja sólida sobre su rival republicano, a pesar de una baja en sus índices de aprobación Fotomontaje creado con IA

El estudio también muestra diferencias marcadas según la región. Hochul alcanza el 69% en la ciudad de Nueva York, mientras Blakeman llega al 51% en el norte del estado.

En los suburbios, ambos aparecen empatados en 48%. Entre los independientes, el republicano se impone por 49% a 42%.

La encuesta encuentra además una diferencia por género. Las mujeres se inclinan mayoritariamente por Hochul y los hombres por Blakeman. En conjunto, 69% de los votantes registrados considera que Hochul será reelegida.

Qué muestran las otras encuestas de Nueva York

Otros sondeos publicados durante septiembre también ubican a Hochul por delante, aunque con márgenes diferentes:

Siena Research Institute: Hochul obtiene el 50% y Blakeman el 41% entre votantes probables, una diferencia de nueve puntos. El relevamiento se realizó del 11 al 17 de septiembre entre 1144 votantes.

Quinnipiac University: Hochul cosecha el 58% y Blakeman el 39% entre votantes probables, una diferencia de 19 puntos. La encuesta se hizo del 17 al 20 de septiembre entre 1026 votantes.

Siena y Quinnipiac encuestaron a votantes considerados probables, mientras Marist relevó a votantes registrados. También varían las fechas de campo y las metodologías utilizadas.

El costo de vida y la economía son temas centrales en Nueva York

La encuesta de Quinnipiac muestra que el costo de vida es el principal tema para los votantes probables de Nueva York, ya que el 28% lo considera el asunto más importante para decidir su voto.

La economía aparece en segundo lugar, con 21%, seguida por la atención médica, con 11%.

Kathy Hochul busca un nuevo mandato como gobernadora de Nueva York en las elecciones del 3 de noviembre. Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Entre quienes identifican el costo de vida como su principal preocupación, 66% respalda a Hochul y 30% a Blakeman. Entre quienes señalan la economía como prioridad, la ventaja también favorece a la gobernadora, de 64% contra 34%.

Siena, por su parte, encontró que 66% de los votantes probables cree que Hochul ganará la elección, incluido 37% de los republicanos.

El mismo sondeo mostró que 51% considera negativa para Blakeman la adhesión de Donald Trump a su candidatura, frente a 30% que la considera positiva.

Donald Trump entra en la campaña de Bruce Blakeman

Trump tiene previsto participar junto a Blakeman en un acto de campaña en Syracuse el 9 de octubre, en una intervención destinada a reforzar la candidatura republicana en el norte del estado.

Bruce Blakeman, candidato en Nueva York: “Cuando yo sea gobernador, arreglaré lo que Hochul y Mamdani dañaron”

En el sondeo de Marist, 38% de los votantes registrados aprueba su gestión y 60% la desaprueba. Además, 44% afirma que su voto para el Congreso será principalmente un voto contra Trump, mientras 22% dice que será principalmente a favor del presidente.