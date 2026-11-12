Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, tras derrumbe en Brooklyn: “Se me parte el corazón por la familia que perdió a un ser querido”
La demócrata aseguró que se ha puesto en contacto con las familias afectadas y les ha ofrecido todo su apoyo
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Un edificio situado en Flatbush Avenue, Brooklyn, se derrumbó sobre una obra en construcción el pasado 11 de noviembre. Mientras las unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) realizan las operaciones de búsqueda y rescate, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, asegura tener presente a todas las víctimas afectadas.
El mensaje de Kathy Hochul a las familias afectadas por el derrumbe en Brooklyn
La gobernadora habló sobre el incidente en su cuenta de X. Allí, rezó todas las víctimas, que hasta el momento se han confirmado ocho.
“Me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido en el derrumbe del edificio ocurrido hoy en Brooklyn. Los tengo presentes en mis pensamientos y rezo por todos los afectados”, dijo Hochul.
Mientras avanzan las operaciones de rescate, la gobernadora aseguró que su administración se ha puesto en contacto con las familias afectadas y “les ha ofrecido todo su apoyo” mientras las autoridades investigan lo sucedido.
Qué se sabe sobre el derrumbe en Brooklyn
Cerca de las 16 hs (hora local) del miércoles 11 de noviembre, un edificio de tres pisos en Flatbush Avenue se derrumbó y arrancó la fachada de otra edificación.
Según el último comunicado del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, ocho personas fallecieron y 17 se encuentran heridas, incluidos tres bomberos.
“No hay palabras para describir una pérdida de esta magnitud, Mi corazón está con las familias y seres queridos de quienes hemos perdido, los heridos y todos los que hoy guardan luto”, dijo Mamdani en su cuenta de X.
“Las operaciones de rescate continúan. Por favor, manténganse alejados de las zonas”, añadió.
Según CNN, el edificio fue construido en 1930. El inmueble tenía tres plantas y era sin ascensor. Contaba con una combinación de cuatro viviendas y un local comercial.
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