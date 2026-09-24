Kathy Hochul, sobre la tormenta que se avecina en Nueva York: “El oleaje peligroso y las inundaciones representan una amenaza muy real”
El estado activó preparativos por una tormenta con oleaje intenso, inundaciones y viento; cuáles son las zonas de riesgo, alertas y medidas para viajar
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Una tormenta costera mantendrá condiciones de riesgo en Nueva York hasta el domingo, con oleaje peligroso, corrientes de resaca, viento e inundaciones en sectores costeros. Las zonas más expuestas son Long Island, la ciudad de Nueva York y la parte baja de Mid-Hudson, donde residentes y viajeros deben seguir los avisos locales y revisar el estado del transporte antes de salir.
Tormenta costera en Nueva York: zonas bajo riesgo y alertas activadas
Según informó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, el estado ordenó preparar personal y equipos mientras la trayectoria exacta del sistema sigue siendo incierta.
El comunicado oficial advierte sobre inundaciones costeras leves a moderadas, erosión de playas y períodos de lluvia y ráfagas desde el viernes por la noche.
Para el este de Long Island se indicó un riesgo marginal de lluvias excesivas e inundaciones repentinas aisladas durante el sábado y el domingo.
Cuidado especial en la zona de playas de Nueva York
La mayor advertencia inmediata afecta a las playas oceánicas. El estado informó un alto riesgo de corrientes de resaca potencialmente mortales y recomendó evitar nadar, practicar surf o navegar.
Hochul señaló que los peligros costeros representan un riesgo concreto: “No esperamos que este sistema provoque daños generalizados, pero los peligros a lo largo de nuestras costas, incluido el oleaje peligroso y las inundaciones, representan una amenaza muy real para la seguridad de las personas”.
Preparativos
Los preparativos incluyen 3.389 supervisores y operadores del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, equipos para retirar árboles y bombear agua, y aproximadamente 5.500 trabajadores de servicios públicos disponibles para evaluación de daños y restablecimiento.
La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) inspeccionará desagües y puntos vulnerables a inundaciones, y podría restringir camiones vacíos o cerrar pasos peatonales en puentes si aumentan los vientos.
Alertas localizadas en Nueva York
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido las siguientes alertas localizadas:
- Todo el sábado: está vigente un riesgo marginal de lluvias excesivas e inundaciones repentinas aisladas en el este de Long Island
- Todo el domingo: continúa vigente un riesgo marginal de lluvias excesivas e inundaciones repentinas aisladas en el extremo este de Long Island
Qué revisar antes de viajar o acercarse a la costa
- Alertas móviles: para recibir avisos meteorológicos y de emergencia, se puede enviar el nombre del condado o distrito municipal al 333111.
- Transporte público: consultar la aplicación de la MTA, TrainTime o mta.info antes de viajar y prever cambios por viento o acumulación de agua.
- Rutas y autopistas: llamar al 511 o revisar 511ny.org para conocer cierres, desvíos y condiciones de circulación en tiempo real.
- Vuelos: verificar directamente con la aerolínea y consultar el estado del aeropuerto antes de trasladarse, con tiempo adicional para el viaje.
Las autoridades también pidieron no conducir por caminos inundados, asegurar muebles y objetos al aire libre, cargar teléfonos y mantener distancia de cables caídos.
La recomendación no implica una prohibición general de viajar, pero sí exige revisar las condiciones del lugar de destino porque los efectos pueden variar de acuerdo con la trayectoria de la tormenta.
La noticia en pocas líneas
- ¿Qué cambió? Nueva York activó preparativos estatales y alertas ante una tormenta costera que puede afectar la región hasta el domingo.
- ¿Qué zonas están más expuestas? Long Island, la ciudad de Nueva York y la zona baja de Mid-Hudson, en especial playas y áreas costeras bajas.
- ¿Qué debe revisar quien viaja? El estado del transporte público, rutas, puentes, túneles y vuelos antes de salir, porque puede haber restricciones puntuales.
- ¿Cuál es el dato decisivo? Hay alto riesgo de corrientes de resaca y oleaje peligroso; el estado recomienda mantenerse fuera del agua durante el evento.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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