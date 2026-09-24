Últimas encuestas en Nueva York: Hochul aventaja a Blakeman de cara a las elecciones generales 2026

Las últimas encuestas en Nueva York sobre la gobernación ubican a Kathy Hochul por delante de Bruce Blakeman. De acuerdo con los últimos sondeos, la gobernadora demócrata lleva una ventaja de al menos nueve puntos sobre el candidato republicano en el Estado Imperial.

Hochul tiene ventaja sobre Blakeman en las últimas encuestas de Nueva York

La primera medición fue publicada por Quinnipiac University el 23 de septiembre, luego de consultar a 1026 votantes probables entre el 17 y el 20 de septiembre. La encuesta tiene un margen de error de 4,1 puntos porcentuales.

La gobernadora Kathy Hochul lidera dos encuestas ante su oponente republicano, Bruce Blakeman Instagram @govkathyhochul / Facebook Bruce Blakeman for Governor - Make New York Affordable

La segunda fue difundida el mismo día por Siena Research Institute, a partir de entrevistas realizadas entre el 11 y el 17 de septiembre a 1144 votantes probables, con un margen de error de 3,9 puntos.

Según Quinnipiac, Hochul obtuvo el 58% y Blakeman el 39% de la intención de voto, mientras que el 3% de los encuestados no eligió a ningún candidato. La diferencia se hizo más ajustada entre los independientes, donde la gobernadora registró el 51% y el republicano el 45%.

La votación cambia según la región del estado. En la ciudad de Nueva York, Hochul alcanzó el 70% frente al 27% de Blakeman. En los suburbios, la diferencia se reduce al 56% frente al 42%, mientras que en el Upstate el republicano aparece por delante con el 49%, frente al 46% de la demócrata.

La encuesta de Siena registra una diferencia menor. Hochul obtuvo el 50% y Blakeman el 41%, una brecha de nueve puntos. En agosto, la misma medición había mostrado una diferencia de diez puntos a favor de la gobernadora.

Elecciones en Nueva York: las mayores preocupaciones de los encuestados

El sondeo de Quinnipiac también consultó cuáles son los temas que más pesan al decidir el voto para gobernador. El costo de vida ocupa el primer lugar, seguido por la economía y la atención médica.

Los porcentajes de los principales asuntos mencionados por los votantes fueron:

Costo de vida: 28%

28% Economía: 21%

21% Atención médica: 11%

Kathy Hochul lidera las encuestas para la gobernación en Nueva York Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Ninguno de los otros siete temas incluidos en la pregunta alcanzó el 10%. Las prioridades varían según la identificación partidaria.

Entre los republicanos, el costo de vida apareció con el 21%, seguido por inmigración, con el 20%, economía, con el 17%, impuestos, con el 15%, y crimen, con el 11%. Entre los demócratas, el costo de vida alcanzó el 35%, la economía el 21% y la atención médica el 16%.

Entre los independientes, se repitió la tendencia general de priorizar el costo de vida, la economía y la atención médica como temas centrales.

Quinnipiac también preguntó qué candidato manejaría mejor determinados asuntos. En economía, Hochul obtuvo el 51% frente al 41% de Blakeman.

En costo de vida, la gobernadora registró 50% contra 42%, mientras que en inmigración alcanzó el 50% frente al 42% del candidato republicano.

Cómo llegan Hochul y Blakeman a las elecciones de Nueva York

La encuesta de Quinnipiac también midió la imagen de ambos candidatos. Hochul obtuvo 46% de opiniones favorables y 43% desfavorables. Blakeman registró 30% de valoración favorable y 36% desfavorable, mientras que 34% de los consultados dijo no haber escuchado lo suficiente sobre él.

El mensaje de Kathy Hochul contra el ICE en Nueva York

En cuanto a la gestión de Hochul como gobernadora, 48% aprobó su desempeño y 44% lo desaprobó.

La elección general se realizará el 3 de noviembre, cuando los votantes de Nueva York elegirán gobernador y vicegobernador, además del fiscal general y el contralor estatal, entre otros cargos ejecutivos y legislativos.