El legado de César Chávez en California: qué pasará con las decenas de lugares que llevan su nombre

Luego de que se conocieron públicamente las acusaciones de abuso sexual contra César Chávez, autoridades de Los Ángeles y California impulsan medidas para eliminar su nombre de celebraciones y lugares. El testimonio de dos víctimas del líder sindical rural fue acompañado por el de Dolores Huerta, cofundadora del movimiento, quien afirmó haber sido abusada por el dirigente.

Qué pasará con las celebraciones y lugares con el nombre de César Chávez

La acusación se conoció esta semana a partir de una investigación periodística y sacudió al Estado Dorado. Luego, las palabras de Dolores Huerta le dieron más peso a los testimonios.

El testimonio de Dolores Huerta le dio más visibilidad a las denuncias de abuso sexual contra César Chávez Court Mast - AP

Entre las repercusiones estuvo la de Hilda Solis, supervisora del condado de Los Ángeles. Según CBS News, la funcionaria analiza presentar una propuesta para cambiar la denominación del día festivo y de todos los edificios que llevan el nombre de Chávez.

Tras las declaraciones de Solis, otros políticos del sur de California apoyaron esta iniciativa y pidieron que se quite cualquier tipo de homenaje al sindicalista por las acusaciones de abuso sexual.

Antes de eso, temporalmente se había cubierto la estatua en el Parque Memorial César E. Chávez de San Fernando.

Tres mujeres contaron haber sufrido abuso sexual por el fallecido líder sindical César Chávez George Brich - AP

Las acusaciones de abuso sexual contra César Chávez que desataron el escándalo en California

Los primeros testimonios que se conocieron públicamente fueron los de Ana Murguia y Debra Rojas, dos mujeres que denunciaron haber sido abusadas por el líder sindical entre 1972 y 1977, cuando ambas eran menores de edad. Las denuncias públicas fueron reveladas en una investigación de The New York Times.

En aquel entonces, Chávez gozaba de mucha popularidad y poder por su rol sindical en la comunidad rural. Amparado con ese reconocimiento, habría comenzado a abusar de Murguia cuando tenía 13 y de Rojas cuando tenía 12.

Ambas eran hijas de hombres de la fuerza sindical, por lo que denuncian que Chávez aprovechó su acceso a ellas para cometer los abusos.

Después de que esta información salió a la luz, se cancelaron marchas en homenaje al fallecido líder sindicalista en Texas y Arizona. Además, muchos líderes políticos comunicaron que analizarían medidas para cambiar los nombres de sitios que lo homenajean.

Incluso el gobernador de California, Gavin Newsom, se mostró sorprendido por las acusaciones y dijo que hablaría con legisladores del Estado Dorado para cambiar el nombre del día festivo que homenajea a Chávez.

El testimonio de Dolores Huerta que reforzó las denuncias contra César Chávez

Posteriormente, Huerta, cofundadora de la organización que derivó en la United Farm Workers junto a Chávez, denunció que fue violada por el líder sindical.

Lo hizo en un comunicado, donde relató dos ocasiones de abuso, las cuales resultaron en embarazos. Huerta, que hoy tiene 95 años, dijo que guardó el secreto para no dañar al movimiento sindical rural, pero que al enterarse de otros casos decidió dar su testimonio.

“Tengo casi 96 años y durante los últimos 60, he guardado un secreto porque creí que exponer la verdad dañaría al movimiento de campesinos por el cual he luchado mi vida entera”, dijo en su testimonio.