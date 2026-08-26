La buena noticia de Mamdani para los amantes del tenis: ofrece boletos para el US Open

Los amantes del tenis de Nueva York tendrán una nueva oportunidad de asistir al US Open a un precio reducido. La administración del alcalde Zohran Kwame Mamdani y la United States Tennis Association (USTA) anunciaron la disponibilidad de 1000 boletos con descuento para residentes de la ciudad, una iniciativa que busca ampliar el acceso al cuadro principal de uno de los torneos deportivos más importantes del mundo.

Cómo comprar los 1000 boletos del US Open por US$100 que ofrecen Mamdani y la USTA

Los 1000 boletos estarán disponibles a partir del miércoles 26 de agosto a las 10 hs (hora local), según informó el comunicado conjunto de la alcaldía de Zohran Mamdani y la USTA. La venta se realizará por orden de llegada, por lo que la disponibilidad quedará sujeta a la demanda de los residentes de la ciudad.

La venta de estas entradas comenzará este miércoles 26 de agosto a partir de las 10.00 horas local X/@NYCMayor

La propuesta está dirigida exclusivamente a quienes viven en Nueva York. Cada residente podrá adquirir un máximo de dos entradas, con un precio de US$100 por boleto. La compra se realizará a través del sitio oficial habilitado para esta iniciativa.

La oferta permitirá acceder a partidos del cuadro principal del torneo, disputados entre el domingo 30 de agosto y el martes 8 de septiembre. De esta manera, quienes consigan una de las entradas podrán asistir a diferentes jornadas de competencia durante el tramo central del US Open.

El anuncio fue presentado por la administración municipal como una nueva medida para facilitar que los habitantes de la ciudad puedan participar de grandes acontecimientos deportivos que se desarrollan en su propio territorio. La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas durante el año para reducir el costo de acceso a eventos deportivos.

Qué incluyen los boletos del US Open por US$100 para residentes de Nueva York

De acuerdo con el comunicado de la alcaldía y la USTA, las entradas contemplan localidades en el Arthur Ashe Stadium y el Louis Armstrong Stadium, además de pases para acceder a las instalaciones del torneo.

Mamdani Anunció La Venta De Entradas Accesibles Para El US Open

Esto significa que los beneficiarios podrán tener distintas posibilidades para seguir la actividad del cuadro principal y observar a algunos de los principales jugadores del mundo durante su participación en Nueva York.

El objetivo declarado por las autoridades es que una mayor cantidad de residentes pueda acercarse al torneo sin que el precio habitual de las entradas se convierta en una barrera. La medida se enfoca particularmente en el acceso de los propios habitantes de la ciudad al evento que se disputa anualmente en su territorio.

La USTA también destacó que el US Open cuenta con otras alternativas de acceso que buscan ampliar la participación del público. Según la organización, el torneo ofrece ocho días de ingreso gratuito a sus instalaciones, además de actividades durante la Fan Week, sesiones de práctica de jugadores, partidos de clasificación y encuentros de dobles mixtos.

Las medidas de Zohran Mamdani para abaratar el acceso a grandes eventos deportivos

La oferta de boletos para el US Open forma parte de una serie de medidas que la administración de Zohran Mamdani presentó como esfuerzos para hacer que los grandes eventos deportivos sean más accesibles para los residentes de Nueva York.

La oferta está destinada exclusivamente a residentes de la ciudad, quienes podrán adquirir un máximo de dos entradas por persona a un valor fijo de 100 dólares cada una SARAH YENESEL - EPA

Entre las iniciativas mencionadas por la alcaldía se encuentran:

La obtención de 1000 entradas accesibles para partidos de la FIFA World Cup 2026.

La decisión de mantener gratuitos para los neoyorquinos los FanFests del Mundial en los cinco distritos.

Un menú de US$26 disponible en cerca de 900 restaurantes.

La creación de espacios gratuitos denominados Soccer Streets y canchas de fútbol disponibles las 24 hs.

La entrega de 600 entradas gratuitas para la ceremonia del campeonato de los Knicks.

La transmisión gratuita de partidos de playoffs de los Knicks mediante cientos de pantallas de LinkNYC distribuidas por la ciudad.

La ampliación del horario de iluminación durante el verano para sumar 4000 horas de uso en canchas de básquetbol, campos de fútbol y otros espacios deportivos.

La administración también señaló que consiguió entradas a precios accesibles para partidos de Gotham FC y entradas gratuitas para los campeonatos nacionales de pista y campo y para atletas paralímpicos de USA Track & Field.