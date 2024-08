La isla en forma de corazón cerca de Nueva York, considerada una maravilla natural del estado

Escuchar

Central Park, Empire State, Time Square y Statue of Liberty son algunos de los lugares turísticos más visitados de Nueva York. Sin embargo, no todos conocen la historia de Heart Island, una de las Mil Islas que se encuentran entre Estados Unidos y Canadá, y que llama la atención por su particular forma de corazón. Pese a esto, irónicamente encierra una trágica historia de amor en el Castillo Boldt.

Qué son las Mil Islas

The Thousand Islands, también conocidas como las Mil Islas, son un archipiélago compuesto por más de 1,800 islas ubicadas en el río San Lorenzo, al norte de Nueva York y a cinco horas de Manhattan. Según, WorldAtlas, para ser considerado parte de esta zona, un terreno emergente debe tener un área de al menos un pie cuadrado (0.09 metros cuadrados) durante todo el año y contar con un mínimo de dos árboles vivos.

Si bien en la actualidad son un destino turístico habitual, no siempre fue así para las Mil Islas. Por el contrario, en sus orígenes fueron habitadas por los integrantes del pueblo ojibwa y de la Confederación iroquesa, y no fue hasta fines del siglo XIX y principios del XX que comenzaron a ser visitadas por personas de todas partes del mundo.

La región está dividida entre los territorios que pertenecen al estado de Nueva York y los de la provincia canadiense de Ontario, y algunas de las más famosas son las islas Wolfe, Howe, Wellesley, Grindstone, Carleton y Just Room Enough, que es la más habitada de las de tamaño pequeño en el mundo. No obstante, una de las más llamativas de la zona es la Isla Heart, primero por tener la forma del órgano que le da su nombre, y luego por la romántica historia de su castillo.

La historia de la Isla Heart y el Castillo Boldt

La Isla Heart está ubicada en la bahía de Alexandria, y su nombre proviene de la forma de corazón que tiene su superficie, y que la ha vuelto un símbolo de amor en Estados Unidos. Este fue el motivo por el cual George Boldt, director general de hotel Waldorf Astoria en Nueva York, decidió construir uno de los castillos más grandes del país y regalárselo a su esposa, Louise Augusta Kehrer, a principios del siglo XX.

Según el sitio oficial del Castillo Boldt, el plan era que la construcción tuviera seis pisos, 120 habitaciones, túneles internos, una central eléctrica, jardines italianos, un puente levadizo, una torre para los niños de la familia y un palomar. Sin embargo, tras cuatro años de obras, el proyecto fue abandonado debido al fallecimiento repentino de la esposa de Boldt, que no quiso volver al lugar nunca más.

El castillo de Boldt fue creado por George Boldt para su mujer, pero nunca lo habitaron

Durante los años siguientes, la estructura quedó expuesta a las condiciones climáticas hasta que, en 1977, fue adquirida por The Thousand Islands Bridge Authority (TIBA) con el objetivo de rehabilitar el lugar utilizando todo el dinero recaudado. De esta manera, se destinaron varios millones de dólares para restaurar y recuperar el Castillo Boldt, tal indica su página web.

A día de hoy, el Castillo Boldt es de entrada gratuita y puede ser visitado por los turistas hasta el 14 de octubre a través de un crucero ofrecido por Mil Islas o cualquier embarcación privada. Además, ofrece la posibilidad de organizar casamientos y sus respectivas fiestas en la que es considerada la isla más romántica del archipiélago.

LA NACION