Adiós “propietarios negligentes”: Mamdani celebra la venta de tres edificios de alquiler regulado de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, celebró la transferencia de tres edificios residenciales con alquiler regulado en el distrito de Brooklyn. Según el anuncio, la autoridad municipal busca garantizar la estabilidad residencial y la ejecución inmediata de reparaciones estructurales para las familias de la zona.

Nueva York: quiénes eran los dueños de los edificios de Crown Heights

Mamdani lideró la presentación oficial del traspaso de los inmuebles, ubicados en el sector de Crown Heights. El mandatario neoyorquino ratificó el compromiso gubernamental de fiscalizar los trabajos de reconstrucción junto con los residentes y el nuevo dueño.

La medida anunciada por Mamdani beneficia a 88 hogares que no contaban con servicios básicos adecuados Flickr Mamdani

La venta de los complejos habitacionales ocurrió el miércoles 2 de septiembre, bajo la supervisión de las agencias de control locales. Los edificios estaban vinculados a la familia Dukler y la alcaldía identificó como su anterior propietario a Rubin Dukler, un arrendador con múltiples reportes por el abandono de sus deberes de mantenimiento.

De acuerdo con el comunicado oficial, Dukler figuraba en los registros oficiales como “uno de los peores propietarios” de la urbe. El nuevo propietario, Mark Schwartz, asumió ahora la titularidad de los predios y la obligación legal de restaurar las condiciones habitacionales.

“Esta transferencia forma parte del esfuerzo más amplio de la administración Mamdani para exigir responsabilidades a los propietarios más negligentes de la ciudad y mejorar las condiciones de los inquilinos”, dice el anuncio.

En ese sentido, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda vigilará el cumplimiento exacto de las obras de mantenimiento. La medida beneficia a 88 hogares que no contaban con servicios básicos adecuados en sus departamentos.

Crown Heights: dónde están los edificios con casi 1000 infracciones

Los tres edificios implicados en la transición están ubicados en Crown Heights. Las direcciones corresponden a los números 1018 y 1074 de Eastern Parkway, y 1392 de Sterling Place.

Estas estructuras forman parte del Programa de Ejecución Alternativa debido a la gravedad de los daños reportados por los ocupantes. El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD, por sus siglas en inglés) registró cerca de 1000 violaciones abiertas al código de edificación en el conjunto de los establecimientos.

Los inquilinos denunciaron la presencia de moho, filtraciones de agua, fallas de plomería y plagas de insectos en las habitaciones Magnific

El deterioro de los inmuebles obligó a la alcaldía a realizar obras de emergencia con recursos públicos recientemente. Además, los líderes inquilinos denunciaron la presencia de moho, filtraciones de agua, fallas de plomería y plagas de insectos en las habitaciones.

La falta de mantenimiento forzó a los residentes a costear con sus propios recursos la compra de electrodomésticos y reparaciones particulares. La nueva administración de la propiedad prevé la rehabilitación integral de los espacios habitables bajo la estricta vigilancia de los residentes.

Inquilinos de Crown Heights: el acuerdo para rehabilitar los edificios

Los residentes de los tres edificios comenzaron a organizarse en 2018. En esa línea, fundaron el Sindicato de Inquilinos de Dukler en 2025 con el apoyo de Brooklyn Legal Services.

Ahora la agrupación civil alcanzó un acuerdo con Schwartz, el nuevo propietario, que establece la reconstrucción de las estructuras. El convenio también promueve una transición gradual para que las familias obtengan la propiedad de sus departamentos en el largo plazo.

El anuncio de Mamdani sobre la iniciativa para arreglar parques de la ciudad

De acuerdo con el anuncio, la alcaldía de Nueva York destinará 22.000 millones de dólares a la vivienda asequible durante los próximos cinco años. De este presupuesto global, el municipio reservará US$2600 millones para la preservación de hogares en los próximos dos años fiscales.

La estrategia habitacional municipal busca asegurar la permanencia de los residentes de bajos ingresos y combatir la especulación en los condados. Las autoridades locales reafirmaron que cada ciudadano neoyorquino tiene el derecho a habitar en un espacio seguro, digno y estable.