Una alianza de Nueva York ofrece trabajo remunerado y supervisado a participantes de un programa de prevención de violencia del sur del Bronx. La iniciativa anunciada por el alcalde Zohran Mamdani vincula experiencia laboral transitoria con tareas de limpieza, mantenimiento y retiro de nieve en espacios atendidos por el Departamento de Transporte.

Nueva alianza de Mamdani para dar trabajo en Nueva York

La alcaldía informó que la alianza Atlas HOPE Transitional Employment Partnership comenzó el 16 de noviembre y reúne al Departamento de Transporte con la Oficina de Seguridad Comunitaria.

El alcalde Zohran Mamdani confirmó la creación de la nueva oficina para buscar trabajo en Nueva York para conectar a los neoyorquinos con carreras en el servicio público @NYCMayor

Los puestos están destinados a participantes de Atlas HOPE, un programa de intervención comunitaria de 12 a 16 meses para hombres de 25 a 40 años del sur del Bronx que cumplen criterios de alto riesgo de involucrarse en hechos violentos.

El programa combina intervención cognitivo-conductual, empleo de transición, capacitación y ayuda para conseguir trabajo. Según la ciudad, las tareas incluyen limpiar separadores de tránsito y escaleras públicas, además de ayudar a retirar nieve durante el invierno.

Mamdani afirmó que se trata de crear “caminos hacia un trabajo significativo” y sostuvo que la seguridad comunitaria requiere invertir en las personas y crear caminos hacia el trabajo, además de responder a la violencia. La ciudad presentó la iniciativa como una manera de combinar oportunidades de empleo con el cuidado de espacios públicos.

Qué se sabe sobre el alcance para inmigrantes

El anuncio municipal no identifica una cuota para inmigrantes, no detalla requisitos migratorios y no presenta la alianza como un programa abierto a todos los vecinos.

Tampoco aporta datos que permitan asegurar cuántos participantes inmigrantes se beneficiarán. Por eso, pertenecer a una comunidad latina o inmigrante no basta para afirmar que una persona es elegible.

El alcalde Zohran Mamdani anunció nuevos trabajos para recolectores de nieve en Nueva York Fotomontaje generado con IA

El programa se dirige a un grupo definido por edad, zona y criterios de riesgo, y la experiencia laboral forma parte de una intervención más amplia.

La alcaldía también mencionó la colaboración de United Way de Nueva York y “Fortune Society”. El comunicado no indica cuánto tiempo durará cada puesto ni ofrece datos de resultados de esta alianza iniciada en noviembre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.