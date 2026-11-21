Los carruajes tirados por caballos tienen fecha de salida de las calles de Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani firmó este jueves una ley que exige terminar con esa actividad el 1° de junio de 2028, una decisión que alcanza a conductores, dueños de licencias y trabajadores de establos que dependen de los paseos turísticos.

Los carruajes en el Central Park tienen fecha de salida: qué dice la nueva ley de Mamdani

La alcaldía informó que la Ley de Romanch lleva el nombre de Romanch Mahajan, un turista de 18 años que murió tras un accidente con un carruaje en Central Park el 17 de junio de 2026. La medida fue impulsada por el concejal Christopher Marte y aprobada por el Concejo Municipal en octubre. Según el gobierno local, los coches tirados por caballos llevan alrededor de 150 años asociados al parque.

Mamdani firmó una ley que elimina los carruajes de caballos en Nueva York para 2028 Gov. New York City

“Esta industria llegará a su fin, y tenemos una responsabilidad con los trabajadores cuyos medios de vida dependen de ella”, dijo Mamdani en el comunicado oficial. El alcalde añadió que la ciudad trabajará con ellos para facilitar apoyo económico y oportunidades laborales.

La administración calcula que unas 200 personas verán afectados sus ingresos. Entre ellas hay propietarios de los permisos, conductores y empleados de establos. Su propuesta contempla facilitar la recompra de licencias y ofrecer orientación profesional, capacitación, vínculos con empleadores, oportunidades educativas y ayuda para pagar estudios. El plan completo deberá darse a conocer para abril de 2027, según la alcaldía.

La trágica muerte de un joven turista de 18 años tras un accidente con un carruaje en Central Park reavivó la presión política para prohibir definitivamente una tradición neoyorquina de más de 150 años Fotomontaje realizado con IA

La ciudad también encargará un estudio de viabilidad sobre posibles alternativas, entre ellas, carruajes eléctricos y bicicletas con asistencia eléctrica en Central Park. El estudio no constituye una autorización para reemplazar automáticamente los vehículos actuales.

La propuesta de asistencia será coordinada con NYC Talent y el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas. Además de capacitación para conseguir otro empleo, la alcaldía prevé apoyo para quienes deseen emprender, según su comunicado.

Para quienes trabajan en el sector, el calendario plantea una transición concreta: deberán encontrar otra fuente de ingresos o acordar la salida de un negocio que operó durante años bajo permisos municipales. La alcaldía afirma que incorporará sus comentarios y los del sindicato al plan definitivo.

La oposición del sindicato de Transporte a la nueva ley de Mamdani

El sindicato Transport Workers Union cuestionó la prohibición y, según informó Diario Libre, presentó una demanda federal después de la firma. El gremio sostiene que la ley afecta derechos de propiedad y que no establece una compensación económica obligatoria para quienes invirtieron en permisos. Esas son las alegaciones de los demandantes, no una decisión judicial sobre la constitucionalidad de la norma.

La disputa precede a la firma. En junio, después de la muerte de Mahajan, la filial Local 100 expresó sus condolencias y respaldó una propuesta alternativa para mejorar la seguridad y conservar los empleos. Entre sus medidas mencionó más capacitación para conductores y puntos donde sujetar a los caballos. El Concejo, en cambio, aprobó en octubre la eliminación progresiva del servicio.

La ley también se inscribe en una discusión sobre el bienestar animal y la seguridad de pasajeros y peatones. El Concejo informó que su propuesta contemplaba proteger a los caballos una vez retirados de la actividad. La alcaldía señaló que organizaciones de rescate y santuarios están preparados para recibirlos, aunque los detalles de cada reubicación deberán concretarse durante la transición.

El Concejo declaró que ya hay organizaciones preparadas para recibir a los caballos usados para tirar los carruajes Unsplash

Los paseos no cesan de inmediato: la fecha prevista para el fin de operaciones es junio de 2028, mientras el programa de transición y la impugnación sindical siguen su curso.

La noticia en pocas líneas

¿Qué firmó Zohran Mamdani en Nueva York el 19 de noviembre de 2026? Una ley que pone fin a la actividad de carruajes tirados por caballos.

¿Cuándo deberán cesar los carruajes de caballos en Nueva York? La fecha fijada por la alcaldía es el 1° de junio de 2028.

¿Qué asistencia anunció Nueva York para los trabajadores de carruajes? Recompra de permisos y apoyo para capacitación y empleo, con un plan completo previsto para abril de 2027.

¿Por qué se opone el sindicato a la ley de carruajes de Nueva York? Cuestiona la prohibición y reclama garantías de compensación; presentó una demanda.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.