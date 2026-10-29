Mamdani promete compensar a trabajadores que quedaron sin permiso por una nueva ley en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que su gobierno buscará ofrecer asistencia económica a los propietarios, cocheros y empleados de establos que perderán sus fuentes de ingresos por la prohibición de los carruajes de caballos en Central Park. Esta medida quedó establecida en la legislación conocida como Romanch’s Law, aprobada por el Concejo Municipal.

Qué dijo Mamdani sobre la compensación a trabajadores del Central Park

Durante una conferencia de prensa en Sunset Park, Mamdani explicó que las conversaciones dentro de su administración están centradas en “diseñar una salida progresiva de la actividad sin dejar desprotegidas a las personas que dependen de ella”. El mandatario sostuvo que cualquier compensación deberá traducirse en una ayuda concreta, aunque todavía no se definieron los montos ni las condiciones para acceder a esos recursos.

“En eso se centra gran parte de nuestras conversaciones internas: en cómo cumplir eso para cada uno que construyó su vida alrededor de la industria del carruaje”, reveló al alcalde.

Según lo retomado por City and State New York, la iniciativa podría alcanzar a unas 200 personas entre trabajadores y propietarios vinculados con el sector. El objetivo del gobierno municipal es acompañar el cierre de la actividad con alternativas laborales y analizar posibles mecanismos de resarcimiento para quienes pierdan el valor de sus licencias, negocios y equipos.

Qué establece la Romanch’s Law sobre los carruajes del Central Park

La normativa, identificada como Int 0943-2026, fija el final de las operaciones comerciales de los carruajes o coches tirados por caballos para el 1° de junio de 2028. Los permisos y las licencias vigentes vencerán el 31 de mayo de ese año.

Después, solo podrán autorizarse excepciones temporales para determinadas actividades, como filmaciones o bodas.

Nueva York aprobó la legislación Romanch's Law para prohibir los carruajes de caballos en Central Park de forma definitiva hacia el año 2028 Unsplash

La ley también incorpora disposiciones para garantizar el destino humanitario de los animales. Los caballos no podrán ser vendidos ni transferidos para su sacrificio, enviados a mataderos o incorporados a otras empresas de carruajes.

Los propietarios deberán presentar ante la ciudad, antes del 1° de junio de 2027, una certificación sobre el destino previsto para cada animal.

El nombre de la legislación recuerda a Romanch Mahajan, un turista de 18 años que murió después de sufrir un accidente en un carruaje en Central Park.

La norma busca poner fin a la actividad y, al mismo tiempo, establecer medidas para organizar la transición de los trabajadores y el retiro de los equinos.

Cambios para carruajes en Nueva York: el plan de empleo deberá estar listo en abril

La legislación obliga a la alcaldía a presentar, antes del 1° de abril de 2027, un programa de transición laboral destinado a quienes queden afectados por el cierre. El esquema contempla orientación profesional, capacitación, encuentros con empleadores y asistencia para identificar nuevas oportunidades de trabajo.

Esta medida busca eliminar una tradición vista como peligrosa y cruel, ordenando además un plan de transición y la protección humanitaria de los caballos Seth Wenig - AP

Entre las alternativas previstas figuran puestos en:

La Autoridad Metropolitana de Transporte ( MTA , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey ( Panynj , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) La Comisión de Taxis y Limusinas ( TLC , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) Empresas de autobuses turísticos

Actividades vinculadas con la hotelería y el turismo

También se incluyen opciones relacionadas con los servicios de bicitaxis

El programa deberá facilitar el acceso a procesos de contratación pública, con preparación para los exámenes del servicio civil y capacitación específica. Además, podrá incorporar asesoramiento para iniciar emprendimientos, información sobre oportunidades educativas y asistencia para acceder a programas de ayuda con matrículas.