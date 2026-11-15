Licencia de conducir sin examen en Nueva York: el anuncio de Hochul y el DMV que beneficiará a miles de retirados

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que el estado se suma al programa Even Exchange del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Según el comunicado oficial, los militares y veteranos calificados con entrenamiento en equipos pesados podrán omitir el examen escrito del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) para obtener la licencia de conducir comercial (CDL, por sus siglas en inglés), necesaria para manejar camiones y autobuses.

Quiénes califican para la licencia comercial sin examen escrito en Nueva York

El beneficio funciona junto con una exención ya vigente del examen de manejo. El comunicado no precisa desde cuándo se aplica ni cuántas personas podrían beneficiarse.

El programa federal Even Exchange se suma a una exención de la prueba de manejo que ya usaron más de 3.100 neoyorquinos Imagen ilustrativa generada con IA

Según el comunicado, califican los solicitantes entrenados en el ejército para operar maquinaria pesada, que usarán esa experiencia para demostrar los conocimientos requeridos.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA, por sus siglas en inglés) vincula el programa con especialidades militares concretas, como el operador de transporte motorizado (88M) y el encargado de combustible (92F) del Ejército, según su página oficial. Cada estado administra el trámite.

La exención reemplaza el examen escrito, no la licencia: el solicitante debe igualmente obtener la CDL. Los dos programas se complementan:

Even Exchange exime del examen de conocimientos en los estados que participan.

La exención de la prueba de manejo, vigente en Nueva York, alcanza a quienes tienen licencia militar o manejaron el equivalente militar de un vehículo comercial en los últimos dos años.

El programa federal Even Exchange se suma a una exención de la prueba de manejo que ya usaron más de 3.100 neoyorquinos Freepik / DMV

Con ambas, un veterano puede cambiar su licencia militar por una CDL sin rendir ninguno de los dos exámenes.

Cuántos neoyorquinos usan las exenciones y qué cifras hay sobre los veteranos

Más de 40.000 personas usaron la exención del examen de manejo en el país desde su creación, y más de 3.100 de ellas son neoyorquinos, según el comunicado. Inbound Logistics calculó que eso equivale a unos pocos miles por año a escala nacional.

El Departamento de Transporte amplió además la ventana de esa exención de uno a dos años posteriores al servicio, según su anuncio.

Nueva York tenía 581.776 veteranos entre 2020 y 2024, según la Oficina del Censo. La cifra mide el universo de veteranos y no cuántos reúnen los requisitos del programa.

Los hispanos eran 8% de los veteranos del país en 2023, unos 1,5 millones, según la Oficina de Estadísticas Laborales. El Instituto de Política Migratoria halló que el 46% de los veteranos hispanos nacidos en Estados Unidos tenía al menos un padre inmigrante.

El programa federal Even Exchange se suma a una exención de la prueba de manejo que ya usaron más de 3.100 neoyorquinos DMV de Nueva York

La comisionada interina del DMV, Christian Jackstadt, dijo que el programa abre la puerta a empleos bien remunerados como conductores de autobuses y camiones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.