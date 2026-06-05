Licencia en Nueva York para inmigrantes: qué permite y qué no la Green Light Law desde junio

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) opera bajo la Green Light Law, una normativa que protege el derecho de los inmigrantes a obtener una licencia de conducir. Bajo estos términos, pueden avanzar con el proceso para obtener una licencia estándar, que no sirve para fines federales y lleva la leyenda “NOT FOR FEDERAL PURPOSES”, al igual que todas las credenciales estándar de ese tipo. Además, la normativa no habilita la emisión de una licencia de conducir comercial (CDL).

Green Light Law en Nueva York: quiénes pueden pedir una licencia estándar

Vigente desde diciembre de 2019, la ley conocida también como Driver’s License Access and Privacy Act permite que todos los neoyorquinos mayores de 16 años soliciten una licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio. De este modo, los no ciudadanos pueden obtener un permiso de conducir no comercial o permiso de aprendizaje no comercial.

La Green Light Law permite que todos los neoyorquinos mayores de 16 años soliciten una licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio Google Maps

En esa línea, la normativa que se aplica en Nueva York se caracteriza por otros factores:

Protección de privacidad: limita el intercambio de datos con agencias que aplican leyes de inmigración y requiere que el DMV notifique al titular de la licencia si uno de estos organismos solicita su información.

limita el intercambio de datos con agencias que aplican leyes de inmigración y requiere que el DMV notifique al titular de la licencia si uno de estos organismos solicita su información. Igualdad visual: los permisos estándar obtenidos bajo esta ley tienen el mismo aspecto que cualquier otra licencia estándar de Nueva York. Sin embargo, todos llevan la marca “NOT FOR FEDERAL PURPOSES” (no para fines federales).

los permisos estándar obtenidos bajo esta ley tienen el mismo aspecto que cualquier otra licencia estándar de Nueva York. Sin embargo, todos llevan la marca (no para fines federales). Sin requisitos de SSN : los solicitantes a quienes nunca se les emitió un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) pueden presentar su petición sin obstáculos.

: los solicitantes a quienes nunca se les emitió un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) pueden presentar su petición sin obstáculos. Asistencia lingüística: el DMV ofrece ayuda en varios idiomas para personas con dominio limitado del inglés. Además, existe la línea directa de la Oficina para Nuevos Americanos (1-800-566-7636) para asistir con temas relacionados con inmigración o discriminación en la agencia estatal.

Green Light Law: límites sobre REAL ID, CDL, ciudadanía e identificaciones estatales

Al margen de los beneficios que se les conceden a los migrantes en Nueva York a diferencia de lo que sucede en otros estados, la ley también cuenta con ciertas restricciones:

No permite obtener identificaciones de “no conductor”: la ley solo aplica para licencias de conducir y permisos, no para tarjetas de identificación estatales que no son para manejar.

la ley solo aplica para licencias de conducir y permisos, no para tarjetas de identificación estatales que no son para manejar. No permite CDL: la ley solo habilita licencias o permisos no comerciales.

la ley solo habilita licencias o permisos no comerciales. No cumple con REAL ID: al no requerir prueba de estatus legal o SSN, estas licencias no cumplen con los estándares federales de la Ley REAL ID. Esto significa que no se pueden usar para abordar vuelos nacionales ni para ingresar a determinados edificios federales de acceso restringido.

al no requerir prueba de estatus legal o SSN, estas licencias no cumplen con los estándares federales de la Ley REAL ID. Esto significa que ni para ingresar a determinados edificios federales de acceso restringido. No es un camino a la ciudadanía: se limita estrictamente a los privilegios de conducir en Nueva York y no proporciona un estatus legal migratorio ni la ciudadanía.

Qué se necesita para rendir un examen de la licencia de conducir en el DMV de Nueva York

Cómo tramitar una licencia estándar ante el DMV de Nueva York

De acuerdo con la información proporcionada por el DMV, para obtener un permiso de aprendizaje, primero es necesario aprobar un examen escrito de conocimientos. Luego, el solicitante debe pasar con éxito una prueba práctica de conducción antes de que se le emita el documento.

Para obtener la licencia de conducir, los solicitantes en Nueva York deben aprobar un examen de conocimientos teórico y uno práctico Freepik

A su vez, los solicitantes tienen que presentar una combinación de documentación que verifique la siguiente información:

Nombre: prueba de su identidad legal

prueba de su identidad legal Fecha de nacimiento: confirmación de que el peticionario tiene al menos 16 años de edad

confirmación de que el peticionario tiene al menos 16 años de edad Residencia en el estado de Nueva York: pruebas que demuestren que vive actualmente en el estado

Las personas que quieran avanzar con el trámite de la licencia de conducir en Nueva York pueden consultar la lista de documentos aceptados para este fin en el sitio web oficial del DMV.