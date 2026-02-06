Licencia suspendida vs. revocada: qué dice la “Ley Angélica” del DMV y cómo evitar un cargo penal en Nueva York

Conducir sin una licencia válida en Nueva York dejó de ser solo una infracción administrativa para transformarse, en determinados casos, en un delito penal grave. La llamada “Ley Angélica” endureció el marco legal para quienes acumulan múltiples suspensiones o revocaciones y aun así continúan tras el volante.

Qué implica manejar con la licencia suspendida o revocada en Nueva York

En Nueva York es ilegal conducir cuando una licencia o el privilegio de conducir se encuentra suspendido o revocado.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) aclara que el “privilegio de conducir” es la autorización legal para manejar en un estado distinto al que emitió la licencia original.

Esto significa que una persona con licencia de otro estado puede ver revocado su derecho a conducir dentro de Nueva York, aun cuando su documento siga siendo válido en otras jurisdicciones.

Bajo el Capítulo 722, conducir con cinco o más suspensiones vigentes impuestas en al menos cinco fechas distintas se clasifica ahora como un delito de Clase E Imagen generada con inteligencia artificial

Cuando se produce una suspensión o revocación, el DMV envía una notificación formal, conocida como “orden”, al domicilio que la persona tiene registrado.

En ese documento se detallan las razones de la sanción y los pasos que deben seguirse para regularizar la situación. Ignorar esa orden no solo mantiene vigente la penalidad, sino que puede agravar las consecuencias legales.

La “Ley Angélica” y el cambio clave en el sistema neoyorquino

El punto de inflexión llegó con la entrada en vigor del Capítulo 722 de las Leyes de 2023, conocido como “Ley Angélica”.

Esta norma modificó la sección 511(3)(a) de la Ley de Vehículos y Tránsito para crear una nueva categoría penal: la operación agravada de un vehículo sin licencia en primer grado.

Según el texto legal, una persona es culpable de este delito —clasificado como de Clase E— si conduce un vehículo con cinco o más suspensiones o revocaciones vigentes, impuestas en al menos cinco fechas diferentes.

La ley también establece que cualquier pena de prisión impuesta por este cargo debe ser una sentencia definida, con un máximo de hasta dos años.

La legislación establece que las condenas por este nuevo cargo penal deben ser sentencias definidas, las cuales pueden alcanzar un máximo de hasta dos años de cárcel Freepick

Desde la perspectiva del DMV de Nueva York, esta reforma apunta a retirar de las calles a conductores que, pese a reiteradas sanciones, manejan sin autorización legal.

La agencia sostiene que se trata de individuos que representan un riesgo significativo para la seguridad vial.

Diferencias entre suspensión y revocación en Nueva York

Aunque suelen usarse como sinónimos, suspensión y revocación no son lo mismo.

La primera implica que la licencia o el privilegio de conducir queda inhabilitado por un período determinado o hasta que se cumplan ciertos requisitos. En cambio, la segunda significa que la licencia queda cancelada y que, una vez cumplido el plazo correspondiente, la persona deberá iniciar un nuevo proceso para obtenerla nuevamente.

Suspensiones definidas: cuándo y por qué ocurren

Las suspensiones definidas tienen un plazo concreto, con una fecha de inicio y una de finalización. La orden enviada por el DMV detalla cuánto tiempo dura la sanción y qué condiciones deben cumplirse antes de volver a manejar legalmente.

Entre las razones más frecuentes para este tipo de suspensiones se encuentran:

La falta de seguro de responsabilidad civil para el vehículo. En estos casos, el DMV permite presentar prueba de cobertura de manera en línea. Si el vehículo no está asegurado y el registro sigue vigente, es obligatorio entregar la matrícula y las placas.

Condenas por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Acumulación excesiva de multas de tránsito en un período determinado.

Incumplimiento de las normas especiales que rigen para conductores jóvenes o con licencias junior.

Suspensiones definidas: poseen plazos concretos de inicio y fin, aplicándose comúnmente por condenas relacionadas con alcohol, drogas o falta de seguro de responsabilidad civil DMNV

Suspensiones indefinidas: sanciones que no se levantan solas

A diferencia de las definidas, las suspensiones indefinidas no tienen una fecha automática de finalización. Permanecen vigentes hasta que el conductor realiza la acción específica que el DMV exige para levantarlas.

Las causas más comunes incluyen no responder una multa de tránsito, no pagar la Evaluación de Responsabilidad del Conductor (Driver Responsibility Assessment), no presentar un informe obligatorio tras un accidente, deudas por manutención infantil o impuestos estatales impagos. También pueden generarse por lapsos en el seguro del vehículo.