Actualización del DMV en Nueva York: qué pasa si tu cobertura de seguro vence en febrero 2026
El Departamento de Vehículos Motorizados del Estado Imperial detalla qué hacer y las sanciones por no regularizar la situación
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York establece las reglas con respecto a los seguros para vehículos. En caso de que un conductor reciba una notificación sobre el vencimiento de su cobertura en febrero, es importante realizar los pasos correspondientes para solucionar esa situación. No hacerlo puede derivar en sanciones importantes.
Qué hacer si el DMV de Nueva York envía una carta sobre el vencimiento del seguro
De acuerdo con el sitio web de la autoridad, en caso de que expire una cobertura y no se haya informado sobre una nueva, el DMV enviará una carta al usuario. En caso de recibirla, el conductor debe responder rápidamente.
Según explica la entidad, la propia comunicación contiene las instrucciones sobre cómo contestar, tanto en caso de que efectivamente haya finalizado la cobertura como si se trata de un error. En cualquier caso, requiere una solución urgente.
Si venció la cobertura, Nueva York exige que el conductor la renueve y que la empresa notifique al DMV. En caso de quedarse sin seguro, un usuario debe evitar a toda costa conducir su vehículo.
Manejar cualquier tipo de vehículo sin seguro es una infracción que puede derivar en multas y en la suspensión del registro y la licencia. Sin embargo, en casos de automóviles, existe un requisito adicional.
Quienes tengan una motocicleta, solamente deben abstenerse de conducir hasta renovar la cobertura del seguro. Sin embargo, conductores de autos deben entregar sus placas al DMV si no solucionan el problema en 90 días.
En resumen, los dueños de automóviles que enfrenten el vencimiento de su seguro en Nueva York se exponen a la siguiente situación:
- Si lo renuevan dentro de los primeros 90 días desde que expiró el seguro anterior, pueden pagar una multa que varía según la cantidad de tiempo y volver a conducir cuando estén nuevamente cubiertos.
- En caso de sobrepasar ese período, deberán entregar el registro del vehículo y las placas correspondientes al DMV. Además, la licencia quedará suspendida hasta que se regularice su situación.
Cuáles son las obligaciones del DMV de Nueva York sobre seguros para vehículos
Al igual que en el caso de las sanciones y el vencimiento de la cobertura, hay algunas diferencias para motos y autos. El DMV indica que estas son las normas:
- Los automóviles deben tener seguro tanto para la conducción como para cuando están estacionados. En las motocicletas, solamente es necesario cubrir el momento en el que transitan por las calles o carreteras.
- El registro del vehículo y la cobertura deben estar a nombre de la misma persona.
- Cada conductor debe llevar la documentación del seguro consigo mientras conduzca el vehículo, ya sea en formato impreso o electrónico.
- Para que un vehículo sea habilitado, debe estar asegurado por una empresa de seguros reconocida por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. No se aceptan coberturas de otros estados.
Cuáles son las multas del DMV de Nueva York si se renueva el seguro dentro de los 90 días
Para los conductores de Nueva York que renueven u obtengan una nueva cobertura de seguro en los primeros 90 días, existe el recurso de pagar una multa y regularizar la situación sin entregar las placas del vehículo.
El DMV dispone de distintas escalas para las sanciones: dentro de los primeros 30 días, se suman 8 dólares por cada jornada; entre 30 y 60, el monto sube a US$10; y desde los 60 hasta los 90, se acumula US$12 por día.
En caso de conducir sin seguro, la multa puede ser de hasta US$1.500. A eso se suman los US$750 para recuperar la licencia.
