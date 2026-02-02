DMV de Nueva York suspenderá indefinidamente las licencias de conducir si tienes estas deudas en febrero
Los conductores del estado deben conocer estas reglas para no perder su derecho a circular en automóvil
- 3 minutos de lectura'
Los conductores de Nueva York deben saber que el Departamento de Vehículos Motorizados del estado (DMV, por sus siglas en inglés) puede suspender la licencia de forma indefinida hasta que se regularice la situación si se tienen ciertas deudas. Febrero no es la excepción, dado que estas sanciones son parte del reglamento permanente.
Motivos financieros por los que el DMV de Nueva York puede suspender las licencias indefinidamente
De acuerdo con un informe de la autoridad, un conductor de Nueva York puede recibir una orden de suspensión indefinida de su licencia, que terminará una vez que haya cumplido con lo requerido.
La sanción aplica si incurre en incumplimientos con las normativas, o bien si tiene una de estas deudas:
- No pagó una Evaluación de Responsabilidad del Conductor (DRA, por sus siglas en inglés).
- No pagó la manutención infantil.
- Deudas tributarias impagas del estado de Nueva York.
Esta clase de suspensión del registro de conducir puede deberse también a que el conductor no respondió a una multa de tránsito emitida en la ciudad o estado de Nueva York.
Asimismo, se le podría suspender si no presentó un informe de accidente automovilístico o bien si no cuenta con seguro de responsabilidad civil para automóvil.
Cómo recuperar una licencia de conducir suspendida indefinidamente por el DMV de Nueva York
De acuerdo a las autoridades, en la orden de suspensión indefinida se indica lo que se puede hacer para eliminar la restricción. En un apartado, el DMV detalló situaciones particulares.
- En los casos en que no haya respondido por una multa en la ciudad de Nueva York (conocidas por sus siglas en inglés como TVB), deberá declararse culpable o bien pagar la multa en línea. En cambio, si la misma se emitió en otra parte del estado, deberá comunicarse directamente con el tribunal local.
- En los casos en los que se adeude la manutención infantil, habrá que ponerse en contacto con la agencia local encargada de hacer cumplir la manutención infantil o con la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del Estado de Nueva York. En su sitio web se encuentra disponible un listado de las oficinas locales responsables de este servicio.
- A quienes suspendieron por no contar con el seguro de responsabilidad civil para automóvil, debido a una interrupción, deben presentar el comprobante del mismo en línea. En los casos en que el vehículo no estaba asegurado y la matrícula sigue vigente, el DMV insta a que se entreguen la matrícula y placas.
Suspensiones definitivas del DMV de Nueva York: esto es lo que debe saber
El DMV también contempla suspensiones por plazos determinados de las licencias de conducir, conocidas como “definitivas“. Estas pueden deberse a:
- El conductor no contaba con seguro de responsabilidad civil automotriz.
- Fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Recibió demasiadas multas de tráfico.
- No respetó las reglas de conducción para jóvenes.
En esos casos, la autoridad destacó que no podrán conducir hasta que termine el período que se haya determinado de suspensión, hayan pagado las tarifas correspondientes por dicha falta y cuenten con una licencia de conducir válida.
