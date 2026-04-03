En California: el requisito obligatorio para tramitar el pasaporte mexicano para menores de edad en abril 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México especifica como obligatorio para los menores de edad en California presentar un documento que demuestre la autorización de sus padres para obtener el pasaporte mexicano. El proceso conlleva varios pasos.

Qué es el documento OP-7 y cómo tramitarlo desde California

Según el sitio oficial del gobierno de México, uno de los documentos obligatorios para tramitar el pasaporte mexicano es el permiso de otorgamiento de pasaportes a menores, conocido como el formato OP-7.

Es excluyente que los padres se presenten de forma presencial para realizar el trámite del pasaporte mexicano para un menor de edad de California Gobierno de Coahuila - Gobierno de Coahuila

Se trata del documento oficial que muestra la autorización de los padres, o las personas facultadas para otorgar el consentimiento, para que se expida el pasaporte mexicano al menor de edad en cuestión.

Las autoridades del país latino aclaran que es necesario agendar una cita mediante un correo a infolea@sre.gob.mx.

Para la tramitación de este documento, será necesario que ambos padres se presenten físicamente y cumplan con los siguientes pasos:

Firmar la forma OP-7 y especificar la temporalidad por la que se expide el pasaporte

Presentar sus identificaciones tales como el pasaporte mexicano, la credencial de elector o la licencia de conducir.

Entregar copia certificada del acta de nacimiento mexicana del o la menor.

Los documentos necesarios para obtener el pasaporte mexicano para menores de edad en California

De acuerdo con la información publicada por las autoridades mexicanas, para obtener el pasaporte de ese país desde Estados Unidos o cualquier otra nación, será necesario:

Comparecer para llenar el formato de solicitud OP-5 y OP-7.

Presentar una identificación oficial del menor de edad.

Entregar una identificación oficial con fotografía de los padres o personas que ejercen la patria potestad o tutela de la persona menor de edad.

Los requisitos para obtener el pasaporte mexicano en Estados Unidos

En caso de los menores de diez años, será necesaria una carta de una institución de educación primaria, pública o privada de la circunscripción. Esta deberá estar acompañada con un sello de la institución sobre la foto o, en su defecto, con firma del funcionario escolar sobre la foto.

En cuanto a los menores de siete años, la carta debe ser membretada por un pediatra e incluir datos como:

Nombre completo tal y como figura en el acta de nacimiento

Edad

Fotografía del o la menor tipo pasaporte con el sello de la institución médica o firma del médico

Fecha en que empezó a ser paciente de ese lugar; nombre, firma y puesto del médico que emite la carta y datos de contacto.

Pasaporte mexicano en California: qué sucede si los padres del menor fallecieron o están divorciados

En el caso de que alguno de los padres del menor de edad que solicita el pasaporte mexicano falleciera, se debe presentar el documento original del acta de defunción.

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Por otro lado, si los padres o tutores están divorciados, quien tenga la patria potestad o la tutela deberá entregar una copia de la resolución judicial correspondiente donde se establezca quién la posee.

Si las personas están ausentes o desaparecidas, será necesaria la obtención de la resolución de un juez mexicano o extranjero.