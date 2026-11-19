Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito anuló el 13 de noviembre la decisión del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) de retener US$73,5 millones en fondos federales para carreteras del año fiscal 2027 a Nueva York por las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) emitidas a inmigrantes.

Por qué la corte de apelaciones anuló la sanción a Nueva York

Según el fallo, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) castigó al estado por no ajustar la vigencia de esas licencias al vencimiento de los documentos migratorios de sus titulares, una exigencia que las normas federales vigentes cuando se emitieron no contenían.

Según el fallo, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes castigó a Nueva York por no ajustar la vigencia de esas licencias al vencimiento de los documentos migratorios de sus titulares, una exigencia que las normas federales vigentes cuando se emitieron no contenían Fotomontaje generado con IA

En diciembre de 2025, el secretario de Transporte, Sean Duffy, amenazó con retener los fondos si Nueva York no revocaba las licencias que consideraba defectuosas. De acuerdo con Latin Times, una auditoría de la Fmcsa halló que 101 de 200 credenciales revisadas seguían vigentes tras el vencimiento de los documentos de estadía legal, un resultado que el estado disputó.

Nueva York se negó a revocar cerca de 33.000 licencias y, en abril, el DOT confirmó la retención. Según informó AP, el tribunal concluyó que la Fmcsa actuó de manera “arbitraria, caprichosa o contraria a la ley”.

El estado emitía estas licencias con un vencimiento por defecto de cinco años en la emisión inicial y de ocho en la renovación. Para los jueces, la agencia podía cambiar las reglas mediante el proceso formal, como hizo después, pero no quitar fondos por incumplir un requisito inexistente.

Qué pasa con los conductores inmigrantes que tienen una licencia no domiciliada

El fallo no restablece la elegibilidad anterior. Desde el 16 de marzo rige una regla final de la Fmcsa que limita las licencias no domiciliadas, destinadas a extranjeros sin domicilio en el país, a titulares de visas H-2A, H-2B y E-2.

Quienes ya tienen licencia de conducir, es válida hasta la fecha de su vencimiento Freepik / DMV

El Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), el permiso de trabajo que reciben, entre otros, solicitantes de asilo y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), dejó de alcanzar para obtener o renovar una CDL no domiciliada. Para quienes ya tienen una:

La licencia vigente sigue siendo válida hasta vencer.

hasta vencer. No podrá renovarse si el titular no cumple los requisitos de la nueva regla.

Las nuevas licencias no domiciliadas duran un año como máximo. En mayo, la Corte de Apelaciones del Circuito rechazó suspender la norma durante el litigio.

Cuántos camioneros dependen de estas licencias y qué sigue en los tribunales

Según el fallo, en julio de 2025 Nueva York tenía casi 33.000 titulares de licencias y permisos comerciales no domiciliados, alrededor del 7% del total estatal. A nivel nacional suman unas 200 mil, cerca del 5% de todas las CDL, según AP. La proporción neoyorquina supera la media del país y equivale a aproximadamente una de cada seis de esas licencias.

La nueva aplicación del DMV de Virginia

Los inmigrantes representan alrededor del 20% de los camioneros de Estados Unidos, según esa agencia. Tras el fallo, el DOT afirmó en un comunicado que no tiene sentido que las licencias de conductores extranjeros se extiendan años más allá de su permanencia legal.

El DOT no respondió si apelará. El Circuito aún debe pronunciarse sobre la legalidad de la regla de 2026 y sobre la retención de unos US$160 millones a California por no cancelar más de 17.000 licencias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.