El llamativo dato de la MTA sobre Nueva York: “Más que Los Ángeles, Chicago y San Francisco juntos”

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani anunciaron una nueva etapa del servicio de autobuses en la ciudad. De acuerdo con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), la relevancia de la iniciativa es que los neoyorquinos realizan 2,75 millones de viajes diarios, lo que convierte a este sistema en el más transitado de EE.UU., más que Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Filadelfia juntos.

MTA en Nueva York y el desafío de acelerar los buses más lentos entre grandes ciudades

La Oficina del Alcalde de Nueva York informó que el sistema de autobuses de la ciudad es el más transitado del país norteamericano. Sin embargo, este medio de transporte es también el más lento en comparación con otras grandes metrópolis estadounidenses al registrar una velocidad promedio de tan solo 8 millas (12,8 kilómetros) por hora.

Por la razón anterior es que las autoridades anunciaron el programa Next Stop: Fast Buses, Better Service. El objetivo es mejorar el servicio para que la ciudad de Nueva York sea un lugar más habitable, sobre todo para la clase trabajadora.

Para el plan se anunció una alianza histórica entre el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York y la MTA. En conjunto, se destinarán 254 millones de dólares en fondos para gastos operativos y 628 millones de dólares para inversiones de capital durante los próximos cinco años fiscales.

La inversión estará destinada a lograr que el servicio de autobuses sea más rápido, accesible y cómodo. “Los neoyorquinos merecen un sistema de transporte que respete su tiempo. Este plan facilitará ir al trabajo, a la escuela y a casa y construirá una ciudad que funcione mejor para quienes la mantienen”, dijo el alcalde Mamdani.

Por su parte, la gobernadora Hochul aseguró que Nueva York vive un renacimiento del transporte público con inversiones históricas. “Estamos impulsando un plan audaz y ambicioso para que los autobuses circulen con mayor rapidez, ampliar drásticamente la prioridad de los autobuses, reducir las demoras y convertir nuestro sistema en la envidia del mundo”.

Se destinarán millones a mejorar el servicio de autobuses en Nueva York comptroller.nyc.gov

Cómo Next Stop busca acelerar 50 corredores de autobuses en Nueva York

De acuerdo con lo anunciado por la Oficina del Alcalde de Nueva York, en los cinco distritos se identificaron 50 corredores prioritarios del sistema de autobuses que requieren mejoras. En la primera fase, el plan se concentrará en las rutas de autobús más lentas y con mayor índice de retrasos de la ciudad:

Tremont/Cross Bronx, en el Bronx

Northern Boulevard, Queens

Flatbush Avenue, Brooklyn

Utica Avenue, Brooklyn

Kensington-JFK, Brooklyn y Queens

Como parte de la iniciativa, se crearán más carriles exclusivos para autobuses, se intensificará el control de tráfico para mantener las calles fluidas, se otorgará un servicio frecuente durante todo el día, se modernizarán las estaciones con áreas de espera cubiertas y se mejorará el espacio público.

Según los planes, una vez que la iniciativa se concrete se lograrán los siguientes beneficios:

Se aumentará la velocidad de los autobuses en un 20%.

Se reducirán los tiempos de viaje hasta en seis minutos por trayecto.

Se buscará mejorar la eficiencia operativa del servicio.

Se ampliará la accesibilidad y se añadirán asientos en 875 paradas.

Se instalarán pantallas de información para los pasajeros.

Como parte del plan se crearán más carriles exclusivos para autobuses Oficina del Alcalde de Nueva York

La MTA renovará la flota y avanzará con pago sin contacto en 2027

Además de mejorar la eficiencia de los traslados en autobús en la ciudad de Nueva York, el plan anunciado incluye la compra de 2.500 unidades nuevas. Según las autoridades, con ello se sustituirá el 40% de la antigua flota.

Para 2027, se completará la transición al sistema de pago sin contacto lo que, según las autoridades, también ayudará a reducir el tiempo en las paradas y permitirá agilizar la circulación de los autobuses por la ciudad.