Buenas noticias en Nueva York: cómo es el carril exclusivo que reducirá un 20% el tiempo de los trayectos en bus

La ciudad de Nueva York puso en marcha un nuevo programa para mejorar el funcionamiento de los autobuses urbanos. La propuesta, denominada “Next stop: fast buses, better service”, fue presentada por el alcalde Zohran Mamdani junto con la gobernadora Kathy Hochul y prevé una inversión de 882 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Cómo serán los nuevos carriles exclusivos para autobuses en Nueva York

El proyecto busca que los buses circulen un 20% más rápido en los principales corredores de la ciudad. Para lograrlo, se implementarán modificaciones en la infraestructura vial, sistemas inteligentes de control del tránsito y nuevas medidas para reducir las demoras durante los recorridos.

Según la información oficial, se contempla distintos tipos de infraestructura destinada a dar prioridad a las unidades de transporte público. Entre ellas figuran las denominadas Busways, calles donde la circulación quedará reservada principalmente para autobuses, vehículos de emergencia, transporte adaptado y camiones autorizados.

También se construirán carriles protegidos o separados físicamente del tránsito general en sectores de alta demanda. Uno de los proyectos previstos corresponde a Flatbush Avenue, donde los autobuses podrán desplazarse sin compartir espacio con el resto de los vehículos.

El plan incorpora además la remodelación de al menos 50 corredores considerados prioritarios para reorganizar la circulación y mejorar el funcionamiento del transporte colectivo.

“Nueva York está viviendo un renacimiento del transporte público, con inversiones históricas que están mejorando el motor de nuestra ciudad”, aseguró Hochul, según lo retomado por CBS News. “Ahora, en colaboración con el alcalde Mamdani, estamos impulsando un plan audaz y ambicioso para agilizar el tráfico de autobuses”, señaló.

El objetivo principal es incrementar la velocidad de los autobuses en un 20% dentro de corredores prioritarios Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Tecnología para reducir los tiempos de viaje en Nueva York

Una parte del programa estará enfocada en herramientas de gestión del tránsito. Entre ellas se encuentra el sistema de prioridad del semáforo, que permitirá que los buses prolonguen la luz verde al aproximarse a determinadas intersecciones.

También se instalarán señales conocidas como Queue Jump, que habilitan una salida anticipada para los autobuses antes de que avance el resto del tránsito. A esto se sumará el ascenso de pasajeros por todas las puertas de las unidades, una modalidad prevista para implementarse antes de 2027 con el fin de disminuir el tiempo de detención en cada parada.

Como complemento, la ciudad instalará 200 cámaras adicionales y ampliará el sistema automatizado de fiscalización para detectar vehículos que ocupen carriles exclusivos o bloqueen las paradas.

El proyecto incluye el rediseño de al menos 50 corredores prioritarios para optimizar el flujo vehicular y la seguridad peatonal NYC Transit

Los primeros corredores que serán intervenidos

Las primeras obras alcanzarán corredores distribuidos en distintos distritos de la ciudad. Entre ellos aparecen:

Flatbush Avenue y Utica Avenue, en Brooklyn

Northern Boulevard, en Queens

Tremont/Cross Bronx, en el Bronx

El corredor Kensington-JFK, que conecta Brooklyn y Queens con el aeropuerto

El programa también identifica un total de 50 corredores prioritarios repartidos entre Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island. La selección responde a sectores donde actualmente se registran mayores demoras para los usuarios del transporte público.

Dentro del plan se prevé la compra de 2500 nuevos autobuses, una medida con la que las autoridades esperan renovar cerca del 40% de la flota en circulación antes de 2027. El desarrollo del programa estará a cargo del Departamento de Transporte de la ciudad y de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés).

El presidente de la MTA, Janno Lieber, señaló que las medidas permitirán mejorar la circulación y facilitar el desplazamiento en corredores con alta congestión. “Los autobuses solo pueden circular a la velocidad que permita el tráfico, así que si eres conductor o usuario del mismo, esta es una noticia fantástica”, afirmó, según CBS News.

La directora ejecutiva de Riders Alliance, Betsy Plum, sostuvo que una reducción en los tiempos de viaje puede beneficiar a quienes utilizan el autobús para trasladarse al trabajo, centros educativos, servicios de salud y otras actividades cotidianas.

“Los autobuses lentos no son solo una molestia. Son una barrera para las oportunidades, una pérdida de tiempo para las familias y una humillación diaria para los neoyorquinos que dependen de ellos”, indicó.