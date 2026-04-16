La batalla de los trenes 2026: Nueva York critica a Nueva Jersey por cobrar más de US$100 el pasaje en el Mundial

NJ Transit, el sistema estatal de transporte público de Nueva Jersey, tendría previsto cobrar más de US$100 por un billete de ida y vuelta hasta el estadio MetLife para los partidos de la Copa Mundial 2026. Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, aseguró que el costo era “excesivamente caro”.

Qué se sabe del costo para viajar al estadio MetLife en el Mundial 2026

La noticia fue comunicada por The Athletic, el departamento de periodismo deportivo del The New York Times. Sus fuentes estipularon que un ticket de ida y vuelta desde la Penn Station de Nueva York hasta el estadio podría alcanzar los US$100 durante el Mundial.

Un ticket de ida y vuelta desde la estación Pennsylvania de Nueva York hasta el estadio podría valer US$100

Esta tarifa representa un aumento de casi el 700% respecto al precio habitual de US$12,90. Este precio se aplicó de la misma forma para la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA el verano boreal pasado.

En efecto, se prevé que durante la Copa Mundial se aplique un precio único a todas las categorías. Esto difiere del servicio regular, que suele ofrecer descuentos a ciertas personas.

Las críticas de Hochul por la decisión del NJ Transit

La noticia generó críticas entre los aficionados al fútbol y los dirigentes políticos. Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, calificó el precio propuesto como “excesivamente alto” y señaló que tales tarifas no se aplicarían en el sistema de la Metropolitan Transportation Authority (MTA, por sus siglas en inglés).

Hochul aseguró que el Metropolitan Transportation Authority (MTA, por sus siglas en inglés) no iba a imponer esas tarifas durante el torneo deportivo X/@GovKathyHochul

“El Mundial debería ser lo más asequible y accesible posible. Cobrar más de US$100 por un corto viaje en tren me parece caro”, señaló la demócrata desde su cuenta de X.

El senador Chuck Schumer también mostró su oposición a los valores en la misma red social. Tras compartir la noticia presentada por The Athletic, le exigió a la FIFA que cubra los gastos de transporte de las ciudades y estados anfitriones.

El senador Schumer le solicitó a la FIFA que cubra los gastos de transporte de las ciudades y estados anfitriones X/@SenSchumer

“La FIFA se embolsará casi US$11.000 millones con el Mundial de este verano, pero los residentes y quienes se desplazan a diario al área de Nueva York están pagando las consecuencias. Lo mínimo que pueden hacer es garantizar que los neoyorquinos puedan ir al estadio sin pagar precios abusivos en la entrada”, señaló el senador.

Qué dice el NJ Transit sobre el incremento de precios para el Mundial

Al ser consultados sobre el incremento, la agencia confirmó que los valores aún no son definitivos.

Sin embargo, en diálogo con NBC New York, advirtieron que el costo de los ocho partidos en el Estado Jardín no iba a afectar a sus residentes.

“Como la gobernadora ha declarado, el costo no recaerá sobre nuestros usuarios habituales”, dijo un portavoz del NJ Transit. “Podemos confirmar que el costo para la agencia es de US$48 millones por los ocho partidos”.

Qué dice el NJ Transit sobre el incremento de precios para el Mundial Hector Vivas - FIFA - FIFA

Según The New York Times, se espera que en los próximos días se anuncie la decisión final sobre los precios del transporte público del NJ Transit durante la Copa del Mundo.