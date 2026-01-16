Nueva York y las apps de delivery van a la guerra: demandas cruzadas por propinas y retenciones de pago

La administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una nueva demanda contra aplicaciones de delivery por presuntamente retener pagos y violar las normas del salario mínimo. La acusación llega poco después de un informe que indica que otras empresas del servicio generaron pérdidas salariales de 550 millones de dólares para sus repartidores. Por su parte, algunas compañías demandaron en diciembre de 2025 al gobierno de la ciudad para evitar que se aplique un nuevo paquete de leyes sobre las propinas.

Robo de propinas y retenciones de pago: la demanda más reciente de Nueva York

El pasado jueves 15 de enero, la oficina de Mamdani compartió un comunicado de prensa mediante el que informó sobre una nueva acción legal ante la Corte Suprema del estado contra la aplicación de entrega Motoclick. Según la administración, la empresa “violó flagrantemente las Leyes de Repartidores de la ciudad”.

La administración de Mamdani presentó una nueva demanda contra una app de delivery en Nueva York @NYCMayor

La compañía que opera un servicio de entrega a domicilio con atención a restaurantes presuntamente ignoró el salario mínimo y “robó directamente de los cheques de pago de los trabajadores”. El documento señala que utilizó tácticas que incluyen cobrarles una tarifa de US$10 por pedidos cancelados y deducir el costo total de los pedidos reembolsados ​​de su salario.

De acuerdo con el Departamento de Protección y Consumidor al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), Motoclick y su director ejecutivo, Juan Pablo Salinas Salek, deben millones a los trabajadores en salarios robados y daños y perjuicios. La agencia busca cerrar la empresa por completo.

El informe de la ciudad de Nueva York contra las apps de delivery

Pocos días antes, el 13 de enero, la oficina del alcalde presentó un informe en el que indicó que UberEats y DoorDash implementaron trucos de diseño en sus interfaces para dificultar que los consumidores dieran dinero a los repartidores.

El texto publicado aseguró que las propinas para los repartidores de UberEats y DoorDash disminuyeron en más de US$550 millones, mientras que se mantuvieron estables en las plataformas rivales que no realizaron cambios en sus interfaces.

La oficina de Mamdani presentó un informe en el que denunció que las propinas para los repartidores de UberEats y DoorDash disminuyeron en más de US$550 millones en Nueva York Unsplash/Robert Anasch

La demanda del DCWP fue más allá y sostuvo que cuando los trabajadores consiguieron un salario digno, las empresas de aplicaciones tomaron represalias para bloquear intencionalmente el acceso a las propinas. Con esto, buscaban mantenerlos “vulnerables y dependientes”, denunció Ligia Gualla, directora ejecutiva del Proyecto de Justicia Laboral y cofundadora de la campaña Los Deliveristas Unidos.

En concreto, el informe destaca tres datos importantes:

Las propinas en las plataformas de entrega disminuyeron inmediatamente después de que Uber Eats y DoorDash implementaron trucos de diseño en diciembre de 2023, y se redujeron aún más desde entonces.

después de que Uber Eats y DoorDash implementaron trucos de diseño en diciembre de 2023, y se redujeron aún más desde entonces. La cantidad promedio que reciben los repartidores de Uber Eats y DoorDash como bonificación actualmente es de US$0,76 por entrega . En las apps de delivery a domicilio que ofrecen la opción de dar dinero al pagar, el monto medio es de US$2,17 por entrega .

. En las apps de delivery a domicilio que ofrecen la opción de dar dinero al pagar, el monto medio es de . Los trucos de diseño resultaron en una disminución de US$554 millones en las sumas que entregan a los trabajadores de Uber Eats y DoorDash desde su implementación. La pérdida actual para los trabajadores es de aproximadamente US$5800 al año.

La demanda de DoorDash y Uber contra la administración de Nueva York por las propinas

La polémica no es nueva, sino que se remonta al mes pasado, cuando a mediados de diciembre las plataformas DoorDash y Uber presentaron una demanda federal contra Nueva York. El objetivo era impedir que se apliquen nuevas leyes que las obligarían a mostrar la opción de dar dinero antes de pagar el pedido y ofrecer sugerencias de al menos el 10% del total del valor.

En su sitio web oficial, DoorDash compartió un comunicado en el que se mostró en desacuerdo con “las políticas que presionan injustamente a los consumidores y eliminan nuestras opciones para equilibrar la experiencia de pedido”. A continuación, agregó: "Debería ser decisión de los consumidores, no del Ayuntamiento, si desean dejar dinero en Nueva York“.

El 26 de enero entrarán en vigor en Nueva York nuevas leyes que buscan beneficiar a los trabajadores de delivery Imagen de Kai Pilger en Pixabay

Los denunciantes sostuvieron entonces que si se aplica el paquete de leyes se verán afectados debido a que los clientes usarán menos las plataformas de entrega si se les pide que den más propinas de lo que lo harían de otra manera.

Las legislaciones en discusión corresponden a Local Law 107 y Local Law 108. Según el texto presentado en agosto, estas normas requieren que:

Las aplicaciones de delivery den la opción de entregar propina con sugerencias de al menos el 10% en cada pedido .

. Las plataformas muestren la opción de dejar dinero antes o al momento del pago, no solo después.

Por el momento, el paquete de leyes entrará en vigor el 26 de enero junto con otras regulaciones laborales para repartidores (como transparencia salarial y pago puntual).