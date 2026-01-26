Entró en vigor este lunes: la ley que cambia las aplicaciones de delivery en Nueva York

Desde este lunes 26 de enero rige en la ciudad de Nueva York una nueva normativa que obliga a las plataformas de reparto de comida a mostrar una propina sugerida al momento de finalizar el pedido. La medida busca revertir la fuerte caída de ingresos adicionales que afectó a miles de repartidores luego de cambios introducidos por las empresas en sus aplicaciones de delivery.

Cómo funciona la nueva ley de propinas en Nueva York

La ciudad de Nueva York puso en marcha una nueva regulación que introduce cambios concretos en el funcionamiento de las aplicaciones de delivery como DoorDash y Uber Eats.

La legislación municipal obliga a incluir una opción de propina sugerida del 10% al momento de pagar. Este porcentaje aparece como valor predeterminado, aunque el usuario puede modificarlo, elegir otro monto o directamente no dejar gratificación.

Los neoyorquinos podrán ver en la aplicación de entrega a domicilio la opción de dejar una gratificación al repartidor al momento de efectuar el pedido

Además, las plataformas deben permitir que el cliente ingrese manualmente cualquier cantidad distinta, ya sea mayor o menor.

El objetivo es garantizar que el consumidor conserve el control sobre la decisión final, al mismo tiempo que se elimina cualquier obstáculo que dificulte la posibilidad de dar una propina.

Otro aspecto clave de la ley es el momento en que se solicita la gratificación. A diferencia del sistema implementado por algunas aplicaciones en los últimos años, la normativa exige que la opción esté disponible antes o durante la confirmación del pedido, y no únicamente después de la entrega.

Elizabeth Wagoner, del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP, por sus siglas en inglés), señaló en diálogo con Business Insider: “No es difícil para ellos hacerlo, solían implementarlo, tienen la tecnología para hacerlo de inmediato”.

“Supervisaremos que las aplicaciones cumplan con la nueva normativa o emprenderemos acciones legales en caso de incumplimiento”, enfatizó.

Las apps de delivery presentaron una demanda en diciembre para dejar sin efecto la nueva ley; sin embargo, un juez falló a favor del gobierno estatal, lo que derivó en su entrada en vigor Archivo/Freepik

El impacto económico de esta nueva ley en los repartidores de delivery en Nueva York

El principal argumento a favor de la nueva ley es la necesidad de recomponer los ingresos de los trabajadores de reparto.

En Nueva York, miles de personas dependen de las aplicaciones de delivery como fuente principal de sustento y las propinas representan una parte significativa de sus ganancias totales.

De acuerdo con datos oficiales, desde que DoorDash y UberEats modificaron la ubicación de la opción de propina en sus aplicaciones, los repartidores dejaron de percibir en total US$550 millones en ingresos adicionales.

El DCWP sostuvo que estos cambios de diseño redujeron de manera sustancial la frecuencia con la que los clientes dejaban gratificaciones.

“Con el alcalde Mamdani, las corporaciones más grandes del mundo ya no podrán obtener ganancias récord a costa de los trabajadores y consumidores”, indicó el comisionado del DCWP, Samuel AA Levine.

“Si estas empresas no cumplen con las nuevas leyes sobre propinas, enfrentarán consecuencias significativas”, aseguró.

Las autoridades locales afirmaron que la nueva normativa apunta a revertir esa tendencia y a garantizar que las propinas lleguen efectivamente a los trabajadores.

En este sentido, remarcan que la ley no crea una obligación para el consumidor, sino que restablece una práctica que había sido desplazada por decisiones empresariales.

La normativa busca recuperar los ingresos de los repartidores, quienes perdieron millones en gratificaciones luego de que las empresas movieran la opción de propina al final del servicio

La postura de las empresas de delivery y su intento por detener la ley

DoorDash y Uber manifestaron su oposición a la ley en diciembre de 2025 y advirtieron sobre posibles consecuencias negativas.

Según las empresas, la obligación de mostrar una propina sugerida al momento del pago puede generar “fatiga” entre los consumidores y reducir el volumen de pedidos en una ciudad donde los costos de entrega ya son elevados.

“Los repartidores de Nueva York ganan US$21,44 por hora, más que muchos socorristas de la ciudad. De hecho, ganan mucho más: casi US$30 por hora, sin contar las propinas”, aseguraron las compañías en un comunicado publicado el 11 de diciembre de 2025.

Por eso, consideraron que “el Ayuntamiento no debería presionar a los neoyorquinos para que añadan una gratificación a los costos de entrega, que se encuentran entre los más altos del país”.

Las compañías también sostuvieron que la normativa interfiere con su libertad de diseñar la experiencia de usuario y de definir cómo se presentan los costos.

En ese marco, DoorDash, Uber y otras plataformas iniciaron acciones legales para intentar frenar la aplicación de la ley antes de su entrada en vigor.

Mamdani impulsa nuevas medidas para mejorar las condiciones de los repartidores X/@nycmayor

Sin embargo, un juez federal rechazó el pedido. De este modo, la ley comenzó a aplicarse este lunes 26 de enero.

Mamdani impulsa nuevas medidas para mejorar las condiciones de repartidores

La regulación se complementa con otras leyes vigentes en la ciudad de Nueva York que refuerzan la transparencia salarial y los derechos laborales de los repartidores. Entre ellas se incluyen normas sobre:

Pago semanal en tiempo y forma.

Acceso a sanitarios durante la jornada laboral.

La obligación de informar de manera clara cómo se calculan los ingresos.

“Los repartidores facilitan la vida cotidiana de millones de neoyorquinos, solo para dificultarles la suya propia”, indicó Mamdani en un comunicado oficial el 15 de enero.

En esa misma línea, agregó: “Nuestro DCWP ya está tomando medidas enérgicas contra todo, desde infracciones infundadas de la ley hasta engaños que perjudican a nuestros repartidores, y demuestra lo que un gobierno que prioriza a los trabajadores puede lograr a diario”.