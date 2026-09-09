Mamdani, alcalde de Nueva York: “Con el paso de los años y el aumento de las víctimas, reflexionamos sobre el costo del 11-S”

A días del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la administración del alcalde Zohran Mamdani anunció la apertura al público de nuevos documentos oficiales sobre lo ocurrido. Nueva York pondrá a disposición más de 170 mil páginas de registros municipales relacionados con la respuesta del gobierno, la calidad del aire y las consecuencias sanitarias posteriores a los ataques a las Torres Gemelas.

11-S: Nueva York abre por primera vez sus archivos al público

“Con el paso de los años y el aumento de las víctimas, reflexionamos sobre el costo del 11 de septiembre cada vez que otro neoyorquino nos deja demasiado pronto”, señaló Mamdani. “Ahora, casi 25 años después, han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11-S que las que fallecieron ese mismo día”, agregó.

En ese contexto, la administración municipal anunció el 8 de septiembre la puesta en marcha del primer portal público de la ciudad dedicado específicamente a los documentos vinculados con los impactos ambientales y sanitarios de los ataques y con la actuación del gobierno durante el período posterior.

La primera publicación reúne aproximadamente 170 mil páginas de registros. El material aborda cuestiones relacionadas con la salud de las personas expuestas, la calidad del aire y las decisiones tomadas por el gobierno de la ciudad después de los atentados.

Entre los documentos incorporados aparecen el conocido Harding Memo, las denominadas “68 cajas” de archivos que no fueron localizados hasta 2025 pese a múltiples solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información, y documentación relacionada con el World Trade Center 7.

El Departamento Jurídico de la ciudad revisará otros archivos municipales durante los próximos 12 meses, por lo que se espera que el volumen de documentos accesibles aumente de manera considerable.

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La publicación de los documentos llega después de un reclamo sostenido por parte de sobrevivientes, familiares de víctimas, socorristas, funcionarios electos y personas que vivieron, trabajaron o estudiaron en el área afectada.

El portal público reúne información clave sobre la calidad del aire, la salud de las personas expuestas y la respuesta gubernamental Yuki Iwamura - AP

De acuerdo con el comunicado de la administración, durante distintas gestiones municipales estas personas reclamaron que los registros fueran puestos a disposición del público.

El presupuesto del año fiscal 2027 de la administración Mamdani contempla 34 millones de dólares destinados a crear y mantener el portal público de documentos. La inversión permitirá sostener la plataforma y continuar con el proceso de revisión y publicación de los archivos municipales relacionados con el 11-S.

La decisión también está vinculada con una cuestión que excede el acceso histórico a la información. Parte de los documentos puede resultar relevante para personas que necesitan demostrar que estuvieron dentro de la denominada Zona de Exposición de Nueva York y, a partir de esa acreditación, acceder a programas federales destinados a quienes sufrieron las consecuencias de los atentados.

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El alcalde Mamdani defendió la apertura de los archivos como una cuestión de transparencia y responsabilidad institucional. En el comunicado oficial, sostuvo que las familias, los sobrevivientes y los primeros socorristas cuyas vidas cambiaron para siempre por los atentados merecen ese acceso.

“Lo mínimo que nuestra ciudad debe a las familias, los sobrevivientes y los primeros socorristas cuyas vidas cambiaron para siempre por los ataques del 11 de septiembre es transparencia y responsabilidad. Por eso, estoy orgulloso de este primer portal público de registros de la ciudad dedicado a los impactos ambientales y sanitarios del 11-S”, afirmó Mamdani.

El material incluye registros como el Harding Memo, las "68 cajas" halladas en 2025 y documentos sobre el World Trade Center Chao Soi Cheong - AP

El alcalde también señaló que durante demasiado tiempo los habitantes de Nueva York tuvieron que luchar para obtener documentos que, según su planteo, deberían haber estado disponibles desde un principio.

En ese sentido, presentó el portal como una herramienta para responder a reclamos acumulados durante años, facilitar el acceso a registros vinculados con las consecuencias sanitarias del 11-S y preservar documentación relevante para las víctimas y sus familias.