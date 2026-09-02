“No es política”: un grupo de policías retirados le pide a Hochul y a Mamdani no ir a la zona cero el 11 de septiembre

A pocos días del 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una organización de policías retirados de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey elevó un pedido a dos de las principales autoridades políticas del estado: que no concurran a la ceremonia conmemorativa en Ground Zero. El planteo sostiene que la fecha debe permanecer al margen de cualquier disputa partidaria y estar dedicada exclusivamente a las víctimas, sus familias, los sobrevivientes y quienes participaron de las tareas de rescate.

Policías retirados de la Autoridad Portuaria: por qué pidieron a Mamdani no asistir al 11-S

La solicitud fue presentada en cartas fechadas el 14 de agosto y firmadas por John McDevitt , presidente de la Port Authority Retired Police Association.

fechadas el 14 de agosto y , presidente de la Port Authority Retired Police Association. Una de las misivas estuvo dirigida al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , mientras que la asociación también envió otra comunicación a la gobernadora del estado, Kathy Hochul .

de Nueva York, , mientras que la asociación también envió a la gobernadora del estado, . En ambos casos, los agentes retirados cuestionaron la presencia de las autoridades en la conmemoración del 25° aniversario de los ataques.

En la carta dirigida a Mamdani, publicada por Fox News, los exagentes de la Policía de la Autoridad Portuaria explicaron que su pedido no responde, según ellos, a una disputa electoral o partidaria, sino a la importancia que tiene para quienes vivieron los atentados y perdieron compañeros en ellos.

“Para nosotros, el 11 de septiembre no es una ocasión política, una oportunidad para una foto ni una plataforma para funcionarios públicos”, escribió McDevitt.

“Es un día solemne de recuerdo para quienes fueron asesinados, quienes respondieron, quienes sobrevivieron y las familias que han cargado con estas pérdidas durante veinticinco años”.

La asociación remarcó además su vínculo histórico con el World Trade Center. Para sus integrantes, el complejo no era simplemente el lugar donde ocurrió el ataque, sino el sitio donde desarrollaban cotidianamente su trabajo.

La organización recordó que la Autoridad Portuaria era propietaria y operadora del World Trade Center y tenía responsabilidades sobre su mantenimiento, mientras que sus agentes patrullaban el lugar y protegían tanto a los trabajadores como a los millones de personas que transitaban por allí.

Según la carta, esa relación convirtió tanto el atentado contra el World Trade Center del 26 de febrero de 1993 como los ataques del 11 de septiembre de 2001 en hechos particularmente personales para toda la comunidad de la Autoridad Portuaria.

Muchos agentes, tanto en actividad como retirados, trabajaban en el complejo o acudieron posteriormente para colaborar con las tareas de emergencia.

Incluso policías retirados se presentaron voluntariamente en Ground Zero para trabajar junto a agentes activos y otros equipos de respuesta, pese a que ya no tenían obligación de hacerlo.

La carta detalla que 37 policías de la Autoridad Portuaria fueron asesinados el 11 de septiembre de 2001, junto con otros 47 empleados civiles de la Autoridad Portuaria. Para los exagentes, esas cifras representan personas con las que compartían su vida profesional y personal.

Mamdani y Ground Zero: las razones de los policías retirados para rechazar su presencia en el 11-S

La organización también recordó que las consecuencias de aquel día continuaron durante los años posteriores. La exposición a las condiciones tóxicas de Ground Zero estuvo asociada, según la carta, con enfermedades que provocaron la muerte de otros policías y empleados de la Autoridad Portuaria.

as cartas enviadas por John McDevitt subrayan que la conmemoración debe mantenerse al margen de disputas partidarias y estar enfocada exclusivamente en las víctimas y sobrevivientes Tia Dufour

En ese contexto, los policías retirados afirmaron tener “profundas preocupaciones” por las declaraciones públicas, asociaciones políticas y posiciones de Mamdani que, desde su perspectiva, son incompatibles con el sacrificio de las víctimas y de los agentes que murieron mientras intentaban proteger a otras personas.

La carta también menciona su inquietud por expresiones o vínculos que los exagentes consideran hostiles hacia las fuerzas de seguridad o favorables a personas y movimientos que describen como antagonistas de Estados Unidos y de quienes lo protegen.

La preocupación central de los policías retirados es que la presencia de Mamdani termine convirtiéndose en un foco de controversia y desplace a las personas que deben ocupar el centro de la ceremonia. “Creemos que su presencia en Ground Zero en este 25° aniversario causaría un profundo dolor a muchos integrantes de la comunidad del 11 de septiembre”, afirmó McDevitt. “También corre el riesgo de desviar la atención de las personas cuyas vidas, valentía y sacrificio la ceremonia existe para honrar”.

Hochul y Mamdani confirmaron que asistirán al 25° aniversario del 11-S pese al reclamo

La asociación adoptó un planteo similar frente a Hochul, aunque en su carta dirigida a la gobernadora introdujo un elemento adicional. Los policías retirados cuestionaron su decisión de iluminar el One World Trade Center durante el Mes de la Herencia Musulmana Estadounidense.

Los exagentes aclararon que no objetaban la proclamación en sí misma, sino la utilización del World Trade Center y Ground Zero como escenario para esa conmemoración.

McDevitt sostuvo que, a juicio de la asociación, en esa decisión pudo haber existido un componente de conveniencia política que no habría tenido en cuenta la trascendencia particular del lugar para las víctimas, los sobrevivientes y los equipos de emergencia.

La carta calificó aquella decisión como insensible y ofensiva para quienes trabajaron en el World Trade Center, las familias de las víctimas, los sobrevivientes y los primeros respondedores. A partir de ese episodio, la asociación sostuvo que Hochul había perdido, en su opinión, el respaldo necesario para ubicarse junto a ellos durante el 25° aniversario.

La oficina de Kathy Hochul rechazó el pedido de exclusión, confirmaron su presencia en el acto y destacaron el rol de los neoyorquinos musulmanes como primeros respondedores Gobierno de Nueva York

Según informó Fox News, la oficina de Hochul rechazó el pedido y afirmó que la gobernadora mantiene un enorme respeto por todas las familias que perdieron seres queridos el 11 de septiembre y que estará junto a ellas durante la ceremonia de este año.

El portavoz también recordó que neoyorquinos musulmanes participaron como primeros respondedores y colaboraron en la recuperación de la ciudad después de los ataques. En ese sentido, defendió la posibilidad de honrar a las familias de las víctimas al mismo tiempo que se rechaza la islamofobia.

Zohran Mamdani, por su parte, ya había confirmado que planea asistir a la ceremonia. El alcalde dijo que quiere honrar a las familias, los sobrevivientes y los primeros respondedores afectados por los atentados, detalló el Washington Examiner.