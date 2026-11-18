El alcalde Zohran Mamdani anunció este miércoles 18 de noviembre la ampliación del horario de la línea gratuita de asistencia legal para inmigrantes en Nueva York. El servicio conecta a los residentes con ayuda segura y confidencial en su idioma, sin importar su estatus migratorio.

Nuevos horarios de la línea de ayuda legal para inmigrantes en NYC

Según un comunicado de la alcaldía de Nueva York, el objetivo es que los trabajadores puedan llamar los fines de semana, cuando tienen más tiempo.

De lunes a viernes, atiende de 9 a 20 hs (hora de Nueva York).

Los sábados y domingos, abre de 9 a 17.

La línea de ayuda legal para inmigrantes en Nueva York también está disponible a través de WhatsApp Fotomontaje generado con IA

Según los horarios que la Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante (MOIA, por sus siglas en inglés) publicaba en octubre, antes solo los lunes y miércoles cerraba a las 20 hs y abría únicamente el último sábado de cada mes.

Cómo contactar la línea gratuita de asistencia legal migratoria

El número directo es 1-800-354-0365. También se puede llamar al 311 y decir “Immigration Legal”.

El objetivo de la ampliación de la asistencia legal que ofrece Zohran Mmadani es que los trabajadores puedan llamar incluso los fines de semana Lev Radin - ZUMA Press Wire DPA

El servicio incorporó WhatsApp en inglés y español .

. Además, implementa un sistema de devolución de llamadas fuera de horario y otro de respuesta de voz interactiva.Idiomas disponibles en la línea de MOIA

Los consejeros actuales hablan inglés, francés, criollo haitiano, español y wólof .

. La ciudad contratará más consejeros que hablen árabe, mandarín y criollo haitiano.

que hablen árabe, mandarín y criollo haitiano. También hay interpretación telefónica en más de 200 idiomas adicionales.

Inversión de US$1,5 millones en asistencia legal para inmigrantes

La administración destinó casi US$1,5 millones del presupuesto del año fiscal 2027 para sostener la línea y su nuevo horario.

para sostener la línea y su nuevo horario. En agosto, MOIA lanzó una campaña de US$300.000 en 17 idiomas para difundir el servicio.

Catholic Charities Community Services, de la Arquidiócesis de Nueva York, participa como socio de la expansión.

Por qué Nueva York amplió la ayuda legal gratuita a inmigrantes

Mamdani recordó que más de 3 millones de inmigrantes viven en la ciudad y acusó al gobierno federal de sembrar miedo en los barrios.

Mamdani anunció que eliminará una controvertida unidad de la Policía de Nueva York: “Hoy estamos cumpliendo esa promesa”

La vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, advirtió que algunos empleadores amenazan con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) cuando un trabajador reclama su salario.

al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( , por sus siglas en inglés) cuando un trabajador reclama su salario. También alertó sobre estafadores que cobran por asistencia legal que nunca prestan.

Para tener en cuenta

La línea es gratuita y confidencial . Atiende a cualquier persona, sin importar su estatus migratorio.

. Atiende a cualquier persona, sin importar su estatus migratorio. Según MOIA, ayuda a residentes elegibles de los cinco distritos a encontrar proveedores legales confiables. No presta servicios legales directamente ni programa citas.

La alta demanda puede impedir una evaluación inicial o que una organización asociada acepte un caso para una representación completa.

Para consultas generales sobre servicios municipales, MOIA ofrece el número 212-788-7654, de lunes a viernes, de 9 a 17 hs.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.