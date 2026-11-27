El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una segunda edición de Parents’ Night Out, una jornada gratuita de actividades supervisadas para niños que permite a sus padres y cuidadores disponer de unas horas libres. Está programada para el domingo 13 de diciembre, de 15 a 19, en centros recreativos de los cinco distritos de la ciudad.

De qué se trata la Noche de Padres en Nueva York

La convocatoria está dirigida a niños que tengan entre 6 y 13 años el día del encuentro. Habrá juegos, deportes, arte y manualidades a cargo de personal capacitado del Departamento de Parques de Nueva York, y se ofrecerá la cena a los participantes, según informó la alcaldía el 24 de noviembre.

La convocatoria del programa Parents’ Night Out abarca los cinco distritos de Nueva York Instagram de Zohran Mamdani y Magnific

Las familias deben inscribirse por internet antes del miércoles 2 de diciembre. Los lugares son limitados y se asignan por orden de llegada. No se admitirá a quienes se presenten sin inscripción. Cada familia puede anotarse en una sola sede.

Luego de registrarse, los participantes recibirán un correo con instrucciones para completar las exenciones requeridas y obtener, antes del 8 de diciembre, una membresía gratuita del centro recreativo para cada niño. La alcaldía indicó que estas membresías son siempre gratuitas para menores.

Cinco distritos: las sedes para instribirse en la Noche de Padres de Nueva York

En Brooklyn la sede será Shirley Chisholm Recreation Center, en 3105 Farragut Place. En Manhattan funcionará en Gertrude Ederle Recreation Center, 232 West 60th Street; y en Queens, en Al Oerter Recreation Center, 131-40 Fowler Avenue, Flushing.

Zohran Mamdani sobre el programa Noche de Padres en Nueva York: “Unas pocas horas para uno mismo pueden sentirse como un lujo” ANGELINA KATSANIS - POOL

Las otras sedes serán St. Mary’s Recreation Center, en 450 Saint Ann’s Avenue, Bronx, y Greenbelt Recreation Center, en 501 Brielle Avenue, Staten Island, frente al hospital Sea View.

Mamdani vinculó el regreso del programa con el costo de criar una familia y la dificultad de encontrar tiempo libre durante las fiestas. “Unas pocas horas para uno mismo pueden sentirse como un lujo”, dijo el alcalde, según el anuncio oficial. La comisionada de Parques, Tricia Shimamura, sostuvo que la primera edición mostró la utilidad de los programas gratuitos para las familias trabajadoras.

La primera jornada se realizó en agosto y reunió a casi 300 niños en centros de los cinco distritos, según la ciudad. Para las familias latinas de Nueva York, la nueva convocatoria ofrece una actividad sin costo, aunque la disponibilidad depende de los cupos y del cumplimiento de los pasos de inscripción. La información oficial no especificó requisitos migratorios ni confirmó servicios en español, por lo que no corresponde presumirlos.

La noticia en pocas líneas

¿Qué anunció Mamdani? El alcalde anunció una segunda edición gratuita de Parents’ Night Out, con actividades supervisadas para niños.

¿Cuándo será la jornada en Nueva York? La jornada se realizará el domingo 13 de diciembre de 2026, de 15 a 19.

¿Quiénes pueden participar en Parents’ Night Out? Pueden participar niños de 6 a 13 años al 13 de diciembre, con inscripción y membresía requeridas.

¿Cómo se anotan las familias para la jornada? Deben inscribirse en línea antes del 2 de diciembre; los cupos son limitados y se asignan por orden de llegada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.