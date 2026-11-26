Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias con tormentas aisladas y vientos fuertes en Nueva York. En ese contexto, el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, instó a la ciudadanía a prepararse ante posibles inundaciones costeras.

Punto por punto: las recomendaciones de Mamdani por las tormentas en Nueva York

El alcalde se dirigió a los neoyorquinos en su cuenta de X. Allí, advirtió la llegada de una tormenta entre la noche del Día de Acción de Gracias y el viernes 27 de noviembre.

Zohran Mamdani instó a la ciudadanía a no caminar durante inundaciones X/@NYCMayor

“Nos organizamos para fuertes vientos, que podrían derribar ramas de árboles y líneas eléctricas; lluvias intensas e inundaciones costeras durante la marea alta. Ahora es el momento de prepararse para que sus seres queridos estén seguros este Día de Acción de Gracias”, señaló Mamdani.

En ese contexto, el demócrata recomendó siete acciones que deben aplicar los neoyorquinos en medio de las condiciones inestables:

No caminar , conducir ni andar en bicicleta en zonas inundadas

, conducir ni andar en bicicleta en zonas inundadas Conocer las salidas de los interiores donde se encuentra

donde se encuentra No entrar a un sótano inundado

Asegurar los muebles de exterior , botes de basura y las decoraciones navideñas.

, botes de basura y las decoraciones navideñas. Permanecer dentro de un establecimiento cuando haya vientos fuertes.

cuando haya vientos fuertes. Cargar teléfonos y otros dispositivos

Visitar a seres queridos y vecinos, sobre todo a los neoyorquinos mayores, las personas con discapacidades y cualquier persona que pueda necesitar ayuda.

“Mientras nos reunimos para el Día de Acción de Gracias, cuidémonos unos a otros”, remarcó el demócrata.

Cómo está el clima para el Día de Acción de Gracias en Nueva York

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se mantiene un aviso por vientos fuertes en Long Island, la ciudad de Nueva York y sectores del noreste de Nueva Jersey.

La advertencia se mantiene desde las 10 hs del Día de Acción de Gracias hasta la 1.00 hs del viernes.

de Gracias hasta la 1.00 hs del viernes. Se prevén ráfajas del este sostenidas de hasta 65 mph, por lo que notifican posibles cortes eléctricos, caídas de árboles y desplazamiento de objetos no asegurados.

“Se esperan fuertes ráfagas de viento, incluso dañinas, desde hoy hasta esta noche, con mayor riesgo en Long Island y el área metropolitana de Nueva York”, destacó el organismo.

Debido a esto, Macy’s anunció que su desfile de Acción de Gracias se pospone para el sábado 28 de noviembre a las 8.30 hs. “La seguridad de los participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad. Por tanto, tras consultar con la Alcaldía y las entidades colaboradoras, hemos tomado la decisión de aplazarlo”, dijeron representantes de la cadena, según consignó la agencia EFE.

Pronóstico de lluvias e inundaciones en Nueva York

Además de los vientos, el NWS advierte posibles tormentas con acumulados de hasta tres pulgadas e inundaciones en áreas urbanas y zonas de drenaje deficiente.

El NWS advierte posibles tormentas con acumulados de hasta tres pulgadas por hora en Nueva York durante la tarde del Día de Acción de Gracias

Las tasas de precipitación de entre una y tres pulgadas por hora se van a concentrar entre la tarde y la noche del Día de Acción de Gracias. De igual modo, las crecidas más severas coinciden con los ciclos de marea alta de la mañana y la noche de este jueves.