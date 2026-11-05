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Mamdani confirmó que ya miles de alquileres se rigen al congelamiento masivo de precios en Nueva York
La medida fija un aumento de 0% en contratos de uno y dos años y alcanza a casi un millón de departamentos con renta estabilizada
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LA NACION
El congelamiento de alquileres impulsado por el alcalde Zohran Mamdani ya rige en Nueva York para los contratos con renta estabilizada que comienzan o se renuevan desde el 1° de octubre de 2026. La Junta de Directrices de Alquileres (RGB, por sus siglas en inglés) aprobó el 25 de junio, por siete votos a favor y uno en contra, un aumento de 0% para acuerdos de uno y dos años.
Qué alquileres estabilizados tienen aumento de 0% en Nueva York desde octubre
- Según la guía oficial de la ciudad de Nueva York, hay casi un millón de departamentos con renta estabilizada en los cinco distritos.
- El 0% rige para contratos de uno y dos años que comiencen o se renueven entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.
- El congelamiento de alquileres incluye determinados lofts convertidos en viviendas, siempre que estén comprendidos en el Artículo 7-C de la Ley de Viviendas Múltiples.
- Las unidades hoteleras y de ocupación individual (SRO, por sus siglas en inglés) estabilizadas también tienen ajuste de 0%, por la Orden de Hotel Nº56.
Cómo se aplica el congelamiento en renovaciones de contratos de uno y dos años
- La guía oficial indica que los ajustes se aplican cuando el inquilino renueva, y que los inquilinos estabilizados tienen derecho a hacerlo.
- Los acuerdos de hasta 12 meses se consideran de un año; los de más de 12 y hasta 24, de dos años.
- No puede aplicarse más de un ajuste de la RGB por año regulatorio.
Qué dijo Mamdani del congelamiento de alquileres de la Junta de Directrices
- En un comunicado oficial del 25 de junio, Mamdani calificó la votación de victoria histórica para los inquilinos.
- Destacó que es el primer congelamiento de contratos de dos años en la historia de la ciudad.
- Agradeció a la junta por considerar la capacidad de pago de los inquilinos, el costo de vida y los gastos operativos de los edificios.
- Aseguró que seguirá trabajando en vivienda asequible, en reducir costos como el seguro y en que los inquilinos conozcan sus derechos.
Ya rige en Nueva York el congelamiento de alquileres de Mamdani
- El 0% aplica a departamentos con renta estabilizada. Los alquileres de mercado no están alcanzados.
- Los contratos que comenzaron o se renovaron antes del 1° de octubre de 2026 se rigen por la guía anterior: 3% en un año y 4,5% en dos años.
- Si no sabes si tu departamento es estabilizado, revisa tu contrato o pide su historial de renta a la agencia estatal Homes and Community Renewal (HCR).
- Los propietarios de departamentos estabilizados deben dar aviso escrito de la renovación del contrato.
- Si crees que te cobran de más, puedes presentar una queja por sobrecargo ante HCR.
- Para consultas, llama al 311 y pide el Tenant Helpline, la línea de ayuda para inquilinos.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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