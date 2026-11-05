Mamdani confirmó que ya miles de alquileres se rigen al congelamiento masivo de precios en Nueva York

El congelamiento de alquileres impulsado por el alcalde Zohran Mamdani ya rige en Nueva York para los contratos con renta estabilizada que comienzan o se renuevan desde el 1° de octubre de 2026. La Junta de Directrices de Alquileres (RGB, por sus siglas en inglés) aprobó el 25 de junio, por siete votos a favor y uno en contra, un aumento de 0% para acuerdos de uno y dos años.

Qué alquileres estabilizados tienen aumento de 0% en Nueva York desde octubre

Según la guía oficial de la ciudad de Nueva York, hay casi un millón de departamentos con renta estabilizada en los cinco distritos.

El 0% rige para contratos de uno y dos años que comiencen o se renueven entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

Mamdani anunció el congelamiento de los precios de los alquileres en Nueva York

El congelamiento de alquileres incluye determinados lofts convertidos en viviendas, siempre que estén comprendidos en el Artículo 7-C de la Ley de Viviendas Múltiples.

Las unidades hoteleras y de ocupación individual (SRO, por sus siglas en inglés) estabilizadas también tienen ajuste de 0%, por la Orden de Hotel Nº56.

Cómo se aplica el congelamiento en renovaciones de contratos de uno y dos años

La guía oficial indica que los ajustes se aplican cuando el inquilino renueva, y que los inquilinos estabilizados tienen derecho a hacerlo.

Los acuerdos de hasta 12 meses se consideran de un año; los de más de 12 y hasta 24, de dos años.

No puede aplicarse más de un ajuste de la RGB por año regulatorio.

Qué dijo Mamdani del congelamiento de alquileres de la Junta de Directrices

En un comunicado oficial del 25 de junio, Mamdani calificó la votación de victoria histórica para los inquilinos .

. Destacó que es el primer congelamiento de contratos de dos años en la historia de la ciudad.

Agradeció a la junta por considerar la capacidad de pago de los inquilinos, el costo de vida y los gastos operativos de los edificios.

Aseguró que seguirá trabajando en vivienda asequible, en reducir costos como el seguro y en que los inquilinos conozcan sus derechos.

Mamdani respaldó la decisión de la Junta de Pautas de Alquiler tras la votación Fotomontaje realizado con IA ( nyc.gov)

Ya rige en Nueva York el congelamiento de alquileres de Mamdani

El 0% aplica a departamentos con renta estabilizada. Los alquileres de mercado no están alcanzados.

Los contratos que comenzaron o se renovaron antes del 1° de octubre de 2026 se rigen por la guía anterior: 3% en un año y 4,5% en dos años.

Si no sabes si tu departamento es estabilizado, revisa tu contrato o pide su historial de renta a la agencia estatal Homes and Community Renewal (HCR).

Los propietarios de departamentos estabilizados deben dar aviso escrito de la renovación del contrato.

Si crees que te cobran de más, puedes presentar una queja por sobrecargo ante HCR.

Para consultas, llama al 311 y pide el Tenant Helpline, la línea de ayuda para inquilinos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.