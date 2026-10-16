Mamdani propone que los estacionamientos privados de Nueva York no permitan operativos del ICE en sus instalaciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsa una iniciativa para impedir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilicen estacionamientos y garajes privados como puntos de partida para sus operaciones. La propuesta, respaldada por más de 100 funcionarios electos del estado, busca extender al sector privado una política que la ciudad ya aplica en los inmuebles bajo su control.

Mamdani pide a los estacionamientos privados de Nueva York que se conviertan en espacios libres del ICE

El alcalde Zohran Mamdani y más de 100 funcionarios electos de Nueva York firmaron una carta dirigida a los propietarios y operadores de estacionamientos y garajes privados de los cinco distritos de la ciudad para pedirles que no permitan que el ICE utilice sus instalaciones para organizar operativos de control migratorio.

Según informó Gothamist, la carta fue difundida el viernes por la mañana y cuenta con el respaldo de representantes de distintos niveles de gobierno, además de legisladores estatales y federales.

Entre los principales puntos de la iniciativa se destacan:

Prohibir el uso de estacionamientos privados como bases operativas: los propietarios deben evitar que el ICE alquile, tome prestados o utilice de cualquier otra manera sus espacios para organizar acciones de control migratorio.

Comunicar expresamente la falta de autorización: los responsables de los garajes y estacionamientos deben informar a la agencia federal que no puede utilizar sus instalaciones para esos fines.

Promover medidas similares a las de ciudad santuario: Mamdani busca que los operadores privados adopten voluntariamente restricciones semejantes a las que rigen en las instalaciones municipales.

Evitar que los negocios queden involucrados en operativos migratorios: la carta advierte sobre las consecuencias que la presencia de agentes federales puede tener para los trabajadores, los clientes y las comunidades cercanas.

Respaldo político: más de 100 funcionarios electos acompañaron el pedido del alcalde para reforzar la presión sobre los propietarios.

En el documento, los firmantes instan a los responsables de estos establecimientos a dejar clara su posición frente a la agencia federal: “Háganle saber al ICE que no está autorizado a utilizar sus garajes y estacionamientos”.

El tiroteo de Oscar Belgal en el Bronx impulsó el pedido de Mamdani

La iniciativa tomó impulso después de que agentes del ICE dispararan e hirieran a Oscar Belgal, un inmigrante dominicano de 28 años, durante un incidente ocurrido el 8 de octubre en Marble Hill, en el Bronx.

La iniciativa cobró fuerza tras un incidente ocurrido el 8 de octubre en Marble Hill (El Bronx), donde agentes del ICE le dispararon en el cuello al inmigrante dominicano Oscar Belgal, de 28 años Policía de Nueva York

De acuerdo con la información publicada por New York Post, la carta de Mamdani surgió después de que se conocieran reportes sobre el uso de un estacionamiento vinculado a una tienda de Target por parte de agentes federales involucrados en el incidente. Según ese medio, las autoridades migratorias habrían utilizado el lugar durante meses, desde abril, para organizar operaciones en distintos puntos del Bronx.

El tiroteo mencionado ocurrió cuando Belgal intentaba alejarse en su vehículo de los agentes federales. El hombre recibió un disparo en el cuello y quedó bajo custodia federal. Su hijo de cinco años también estaba dentro del automóvil durante el incidente, pero salió ileso.

El caso provocó manifestaciones y reclamos de activistas migratorios y representantes políticos locales. Algunos de ellos se concentraron frente a la tienda Target situada cerca del estacionamiento señalado en las denuncias para protestar por la presunta utilización del lugar por parte de las autoridades federales y promover un boicot contra la compañía.

Sin embargo, un portavoz de Target negó ante Gothamist que existiera un acuerdo entre la empresa y las autoridades federales de inmigración.

Los estacionamientos de Queens y Manhattan que aparecen en los reclamos contra el ICE

El documento respaldado por los funcionarios electos también menciona otros lugares de Nueva York donde se denunció el presunto uso de instalaciones privadas por parte de agentes federales.

Entre ellos figuran dos estacionamientos vinculados a bancos sobre Northern Boulevard, en Queens, y un garaje de Morton Street, en el Bajo Manhattan.

Según Gothamist, estos sitios estuvieron en el centro de protestas relacionadas con la presunta presencia del ICE y con las denuncias de que sus instalaciones se utilizaban para facilitar las operaciones de la agencia.

Según reportes publicados por el New York Post, agentes de la agencia migratoria habrían utilizado desde el mes de abril un estacionamiento vinculado a una tienda para organizar operaciones en distintas zonas del Bronx Gina M Randazzo - ZUMA Press Wire DPA

El caso del garaje de Morton Street constituye uno de los antecedentes que los firmantes presentan como ejemplo. En mayo, el propietario del establecimiento puso fin a su contrato de estacionamiento con el ICE después de que activistas locales protestaran contra la presencia de la agencia en el lugar, según informó Gothamist.

La carta agradece esa decisión y anima a otros propietarios a seguir el mismo camino. El texto considera que la cancelación del acuerdo demuestra que los operadores privados pueden modificar sus relaciones comerciales con las autoridades federales cuando existe oposición de la comunidad.

Otro foco de protesta se encuentra en Tribeca, donde activistas migratorios denunciaron recientemente que el ICE estacionaba sus vehículos en un aparcamiento de la zona.

Además, el Hudson River Park Trust, una corporación pública supervisada por las autoridades estatales y municipales, dejó vencer en junio un contrato de estacionamiento de larga duración con el Departamento de Seguridad Nacional.