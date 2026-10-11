Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York: “Sabemos que ICE está podrido hasta la médula”

Tras el tiroteo protagonizado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 8 de octubre que resultó con un inmigrante dominicano herido, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, arremetió contra la agencia. En una conferencia de prensa, pidió su abolición al considerar que “está podrido hasta la médula”.

Qué dijo Zohran Mamdani sobre el tiroteo del ICE en Nueva York

El alcalde se refirió al incidente en el barrio de Marble Hill, lugar donde el tiroteo tuvo lugar. Allí, destacó que el suceso ocurrió cerca de las 16 hs, justo cuando los niños salían de la escuela. Además, señaló que un niño de cinco años se encontraba en el asiento trasero del vehículo atacado.

“Agentes del ICE abrieron fuego contra un niño de cinco años que se encontraba en el asiento trasero del vehículo. Gracias a Dios resultó ileso físicamente”, dijo el alcalde.

En ese contexto, reveló que pasó cerca de dos horas en diálogo con el presidente Donald Trump y el secretario del DHS, Markwayne Mullin, para lograr la liberación del inmigrante dominicano y el cese de las redadas migratorias en Nueva York. Dichas negociaciones fracasaron.

Zohrsn Mamdani aseguró que el ICE siembra "terror y caos" en EE.UU. RYAN MURPHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Sabemos que ICE está podrido hasta la médula. El tiroteo es solo una confirmación más devastadora de lo que sabemos desde hace mucho tiempo, que es que la agencia federal siembra caos en todo nuestro país”, señaló.

“Sé que este tipo de redadas, esta forma de aterrorizar a la ciudad, hace que los tres millones de inmigrantes que residen aquí se pregunten si están seguros, si pertenecen a este lugar y si este sitio puede ser también su hogar. No normalizaremos la brutalidad del ICE ni aceptaremos su crueldad”, agregó.

La respuesta del DHS a los dichos de Mamdani

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió a los dichos del alcalde mediante un comunicado de prensa. En el texto, acusó a Mamdani de convertir a la ciudad en un “escudo” para la reincidencia de delincuentes.

“El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó una orden ejecutiva que convierte a la ciudad de Nueva York en un sistema que aumenta la cantidad de víctimas inocentes”, dijo el organismo.

El DHS acusó a Zohran Mamdani de convertir a la ciudad en un "escudo" para la reincidencia de delincuentes AP foto/Jacquelyn Martin

En el texto, también se destacó que siete de las diez ciudades más seguras de EE.UU. cooperan con el ICE y se afirmó que el dominicano herido por un agente era un inmigrante indocumentado con antecedentes penales.

“¿Por qué es eso controvertido? Todos deberíamos querer que haya orden público en nuestras calles”, señaló Mullin en el escrito.

El incidente del ICE Nueva York que generó disputas entre Mamdani y el DHS

El evento que provocó la disputa entre Mamdani y la administración Trump ocurrió el pasado 8 de octubre en Marble Hill entre las 16 hs. Allí, Oscar Belgal, un inmigrante dominicano de 28 años con estatus irregular, se encontraba en el asiento del conductor de un automóvil Honda CRV gris cuando los agentes abordaron el vehículo con armas.

De acuerdo con la versión del DHS, Belgal se negó a obedecer la orden de salir, aceleró y embistió dos vehículos oficiales. Al usar el auto como arma contra los agentes, un oficial abrió fuego en defensa propia e hirió al dominicano.

Tras el tiroteo, el migrante fue trasladado al hospital NewYork-Presbyterian Allen, donde llegó en condición estable. Poco después, agentes federales se hicieron cargo de su custodia.