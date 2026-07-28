Mamdani se sube a la ola latina y celebra a una comunidad migrante en Nueva York

La 37.ª edición de la Gran Parada Dominicana del Bronx reunió el 26 de julio a miles de asistentes sobre la avenida Grand Concourse para celebrar la cultura, la identidad y las contribuciones de la comunidad dominicana en Nueva York. El alcalde Zohran Mamdani participó en el desfile y destacó la influencia de los dominicanos en la historia y la vida cultural de la ciudad.

Zohran Mamdani celebra a la comunidad dominicana en Nueva York

En un mensaje publicado en sus cuentas oficiales, Mamdani calificó como un privilegio participar en la Gran Parada Dominicana del Bronx y celebrar junto con miles de neoyorquinos la herencia de esa comunidad.

El anuncio de Mamdani sobre su nuevo canal de difusión para hispanos

Según escribió, uno de cada ocho habitantes de Nueva York tiene raíces dominicanas, una presencia que, aseguró, contribuye a hacer de la ciudad un mejor lugar. Como ejemplos de esa influencia, mencionó el festejo del beisbolista Juan Soto, los rebotes del jugador de la NBA Karl-Anthony Towns y las figuras históricas de Carlos Cook y Normandía Maldonado.

El mensaje del alcalde se produjo durante una jornada dedicada a exaltar el aporte de la comunidad dominicana, una de las colectividades de origen latino con mayor presencia en la ciudad.

Nueva York y la comunidad dominicana celebran su identidad

La Gran Parada Dominicana del Bronx se presenta como una celebración anual que reúne a miles de personas para reconocer las raíces, la cultura y las tradiciones de la comunidad dominicana.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su privilegio de acompañar a la comunidad y destacó el profundo impacto cultural y social de los dominicanos en la metrópoli X de Mamdani

De acuerdo con la información publicada en la web oficial del evento, el desfile busca representar la unidad, el orgullo y la contribución de los dominicanos dentro de Nueva York, además de convertirse en un espacio para transmitir esa identidad cultural a las nuevas generaciones.

Cada edición incluye una programación centrada en distintas expresiones culturales, entre ellas:

Desfile cultural.

Música en vivo.

Artistas invitados.

Comparsas tradicionales.

Según la organización, el objetivo es mantener vivas las tradiciones dominicanas mediante una jornada en la que convergen la música, el arte, el folclore y actividades pensadas para toda la familia.

La comunidad latina llenó de color las calles del Bronx

La edición de este año volvió a desarrollarse sobre la avenida Grand Concourse, donde miles de asistentes se congregaron para participar en una de las manifestaciones culturales más importantes de la diáspora dominicana en Estados Unidos.

Mamdani resaltó que uno de cada ocho habitantes de la ciudad de Nueva York posee raíces dominicanas, reflejando su fuerte presencia comunitaria X de Mamdani

De acuerdo con El Diario, desde las primeras horas de la mañana familias completas ocuparon las aceras para seguir el recorrido del desfile, que estuvo acompañado por comparsas, carrozas, agrupaciones folclóricas y organizaciones comunitarias.

Niños, adultos y personas mayores participaron del evento con banderas y vestimenta alusiva a su país de origen, en una muestra de pertenencia que reunió a varias generaciones de dominicanos residentes en Nueva York.

La Gran Parada Dominicana del Bronx fue fundada en 1989 por el líder comunitario Felipe Febles con el propósito de reconocer el aporte de los dominicanos al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad.