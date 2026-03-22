Éxodo de dominicanos en Nueva York: estudio revela por qué la población migrante cayó en los últimos años

En la actualidad, la presencia histórica de República Dominicana en Nueva York experimenta un cambio de paradigma. Una investigación reciente del Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos (Clacls) del CUNY Graduate Center mostró que el número de dominicanos en Nueva York se redujo casi un 13% desde 2021, al pasar de 761.333 a 663.169 habitantes en 2024.

Motivos de la disminución de la población dominicana en Nueva York

De acuerdo con la Encuesta de la Oficina del Censo de EE.UU. sobre la población estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés), la caída no se explica por una menor llegada de migrantes.

Los dominicanos eligen ahora otros destinos de EE.UU. para migrar Canva

En cambio, entre 2011 y 2023, el arribo de personas provenientes de la República Dominicana se mantuvo elevado. El fenómeno se debe a un desplazamiento masivo de personas desde Nueva York hacia otras áreas de Estados Unidos.

Laird W. Bergad, director ejecutivo de Clacls y redactor del informe, indicó que entre 2021 y 2023 se marcharon de la ciudad alrededor de 100.000 dominicanos y que cerca de 123.875 abandonaron el estado de Nueva York por completo.

El académico indicó: “Esta emigración ha sobrepasado la inmigración que proviene de la República Dominicana, lo cual justifica la reducción total de la población”.

Hay un gran desplazamiento masivo de migrantes desde Nueva York hacia otras áreas de Estados Unidos. Freepik

Desafíos económicos y diferencia de ingresos

A pesar de que la comunidad mostró un notable progreso educativo (el 20% cuenta con títulos universitarios frente al escaso 1,6% de 1980), las dificultades financieras persisten y parecen el motor principal del éxodo.

Los dominicanos registran el ingreso familiar medio más bajo (US$64.000) entre los cinco grupos latinos más numerosos de la ciudad:

Concentración geográfica: el 48% de los dominicanos reside en el Bronx , mientras que el 22% se ubica en Manhattan .

el de los dominicanos reside en el , mientras que el se ubica en . Desigualdad interna: un 9% de los hogares dominicanos percibe ingresos de US$200 mil o más, lo que controla el 32% del total de los ingresos del grupo.

un de los hogares dominicanos percibe ingresos de o más, lo que controla el del total de los ingresos del grupo. Jefatura de hogar: el estudio reveló que el 65% de los hogares están encabezados por mujeres, el porcentaje más alto entre las nacionalidades latinas.

Los dominicanos registran el ingreso familiar medio más bajo (US$64.000) Freepik

Una estructura familiar bajo presión

Los investigadores de CUNY sugieren que el perfil sociodemográfico de la comunidad influye directamente en sus indicadores de pobreza. Al ser el grupo con mayor cantidad de hogares liderados por mujeres, la brecha salarial de género impacta con más fuerza.

Esta vulnerabilidad económica, sumada al fuerte aumento de los alquileres en distritos como el Bronx y Manhattan, ha empujado a miles de familias a buscar estados con un costo de vida más asequible, como Pensilvania, Nueva Jersey o Florida.

A diferencia de décadas anteriores, donde el sueño era establecerse en la Gran Manzana, las nuevas generaciones y los migrantes recientes ven a la ciudad como un punto de paso.

El informe destaca que, si bien el nivel educativo ha crecido de forma sostenida, esto no se ha traducido automáticamente en una mejora proporcional de los ingresos familiares medios en comparación con grupos como los mexicanos o puertorriqueños en la misma región.

Las consecuencias del éxodo de migrantes dominicanos en la identidad cultural

La salida de más de 120 mil personas del estado en apenas tres años plantea diversas preguntas sobre el futuro de la influencia política y cultural dominicana en Nueva York.

Las nuevas generaciones y los migrantes recientes ven a la ciudad como un punto de paso Freepik

Eventos como la Gran Parada Dominicana (el desfile que cada año tiñe de rojo, azul y blanco la Sexta Avenida) podrían ver un cambio en su audiencia y organización a medida que los barrios tradicionales se desocupan.

Este desplazamiento, además de redefinir el mapa electoral de la ciudad, altera la dinámica de los pequeños comercios y servicios orientados a la diáspora.

Los expertos advierten que, de mantenerse esta tendencia, la población dominicana en Nueva York seguirá disminuyendo en el corto plazo.

De esta manera, consolidará un proceso de dispersión hacia otras regiones de EE.UU. que ofrecen mayores garantías de estabilidad financiera para la clase trabajadora.