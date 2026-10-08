Freno al ICE: limitan las detenciones en paradas de tráfico y prohíben persecuciones a inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) modificó los procedimientos que deben seguir sus agentes durante los controles de tráfico. La nueva directiva limita las persecuciones vehiculares y establece condiciones específicas para quienes estén autorizados a realizarlas.

El ICE limita las persecuciones vehiculares y exige capacitación

Según lo retomado por Associated Press, un memorando firmado por Marcos D. Charles, director ejecutivo asociado del ICE, dispone que los agentes de la división de Operaciones de Control y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) no pueden iniciar ni intervenir en persecuciones vehiculares de alta velocidad.

Cuando un conductor no acate una orden de detenerse, los oficiales deberán registrar la información del vehículo y continuar la investigación por otros medios. La nueva medida también establece que no todos los agentes del ICE podrán efectuar paradas de tráfico.

Para hacerlo deberán haber completado uno de cinco programas de capacitación reconocidos por la agencia. Los oficiales que no hayan recibido esa formación podrán colaborar en los operativos, pero únicamente en funciones de apoyo.

Restricciones y nuevas reglas del ICE para controles de tráfico

De acuerdo con Associated Press, las nuevas instrucciones también alcanzan las maniobras utilizadas para detener vehículos en situaciones consideradas de riesgo. El bloqueo o acorralamiento de un automóvil, conocido como “pinning”, y el empleo de dispositivos para perforar neumáticos, como las tiras de púas, quedarán restringidos al personal que cuente con preparación específica para esas tareas.

Otra de las disposiciones establece requisitos para que los vehículos oficiales puedan ser identificados por quienes circulan por la vía pública. Durante los operativos, los autos utilizados por el ICE deberán utilizar las luces y sirenas correspondientes para indicar que se trata de una intervención policial.

El memorando estipula que los agentes tienen prohibido iniciar persecuciones vehiculares si los conductores ignoran la orden de detenerse Flickr/ICE

El documento incorpora además una exigencia relacionada con las cámaras corporales. Los agentes deberán portar estos dispositivos y mantenerlos activados durante las operaciones de tráfico.

La disposición busca establecer un registro de las intervenciones realizadas durante este tipo de intervenciones.

Los casos de agentes del ICE que impulsaron el cambio de reglas

Las nuevas reglas llegan después de una serie de incidentes registrados durante el último año. En más de una docena de casos vinculados con controles vehiculares, agentes del ICE utilizaron armas de fuego contra conductores que intentaban alejarse.

La normativa surge tras incidentes violentos ocurridos desde el año pasado, donde operativos vehiculares terminaron en tiroteos fatales y múltiples heridos Fotomontaje realizado con IA

Los episodios dejaron varios heridos y al menos cuatro personas murieron. Entre los casos conocidos figura el de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano de Houston que murió en julio después de recibir un disparo en el abdomen.

También se encuentra el episodio ocurrido recientemente en Austin, protagonizado por Wilber Rafael Garces Perez, quien fue detenido y permanece bajo custodia por orden judicial.

El caso de Garces Perez también puso bajo análisis los procedimientos utilizados durante la intervención. En la causa se plantearon cuestionamientos relacionados con una persecución a alta velocidad en calles residenciales y con el funcionamiento de las cámaras corporales de los agentes.

“Sé que se han cometido errores. Pero, considerando la cantidad de trabajo que realizan, en comparación con los errores que se cometen, creo que la gran mayoría de los oficiales del ICE están haciendo un trabajo profesional”, dijo el zar de la frontera, Tom Homan, en una entrevista con CBS News.