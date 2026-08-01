Gratis y en español: Mamdani lanza un cómic para las comunidades migrantes en Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, y el canciller de las Escuelas, Kamar Samuels, presentaron Know Your Rights (Conoce tus derechos, en español), un cómic educativo creado para informar a los neoyorquinos sobre sus protecciones legales ante un encuentro con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La publicación está traducida en más de 14 idiomas, incluído el español.

Conoce tus derechos, el cómic creado por Mamdani para los migrantes en NYC

La historieta fue presentada por el Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (Nycps, por sus siglas en inglés) en sus redes sociales. El proyecto parte de la colaboración con la Oficina de la Alcaldía para Asuntos del Inmigrante (MOIA) para educar a la comunidad migrante sobre sus derechos, sobre todo a las personas con estatus migratorio irregular.

El cómic fue escrito por Alex Segura y presenta historias ficticias basadas en redadas migratorias reales Conoce tus derechos (Cómic)

“Las instituciones públicas en la ciudad están comprometidas con la protección del derecho de cada estudiante a asistir a la escuela pública, sin importar su estatus migratorio, origen nacional o religión”, dijo la agencia en su cuenta de X.

Conoce tus derechos fue escrito por Alex Segura e ilustrado por David Hahn. Cada historia se presenta en una serie de viñetas con historias ficticias basadas en hechos reales reportados en noticias y guías de Oficina del Alcalde para Asuntos Internacionales (MOIA, por sus siglas en inglés).

Qué escenarios presenta el cómic de Mamdani

La historieta presenta cuatros escenarios principales relacionados con operativos migratorios, así como los derechos que tienen los migrantes en la Gran Manzana en caso de detención y un plan de preparación para las personas que puedan ser detenidas. Estas se muestran de la siguiente forma:

Interacción en el hogar

No abrir la puerta: no es obligatorio abrir a menos que los agentes presenten una orden judicial firmada por un juez .

no es obligatorio abrir a menos que los agentes . Identificación: el residente tiene derecho a pedir que los agentes pasen sus insignias o identificación por debajo de la puerta cerrada.

el residente tiene derecho a o identificación por debajo de la puerta cerrada. Tipos de órdenes: se explica la diferencia entre una orden judicial (que autoriza el acceso) y una orden de detención migratoria (que no obliga a abrir la puerta).

se explica la diferencia entre una (que autoriza el acceso) y una (que no obliga a abrir la puerta). Excepción de emergencia: los agentes solo pueden entrar sin permiso si hay una amenaza inmediata a la seguridad pública o a la vida.

El cómic detalla qué se puede hacer en caso que un agente del ICE toque la puerta de un inmueble Captura de pantalla/Comic Conoce tus derechos

Registros en la vivienda

Negativa explícita: si los agentes entran, se debe decir “No autorizo este registro” . Aunque no detenga la acción física, es fundamental para procesos judiciales futuros.

si los agentes entran, se debe decir . Aunque no detenga la acción física, es fundamental para procesos judiciales futuros. Vulnerabilidad: se debe informar a los agentes si hay niños o personas vulnerables presentes.

se debe informar a los agentes No resistencia física: se enfatiza mantener la calma y evitar cualquier agresión física o violencia para proteger la seguridad personal

Interacción en el lugar de trabajo

Zonas públicas vs. privadas: ICE puede entrar a áreas públicas sin orden, pero no a espacios privados (como almacenes o salas de descanso ) sin permiso del dueño o una orden judicial.

ICE puede entrar a áreas públicas sin orden, pero (como ) sin permiso del dueño o una orden judicial. Derechos del empleado: el trabajador puede permanecer en silencio y pedir que los agentes hablen con su empleador.

el trabajador puede permanecer en silencio y pedir que los agentes hablen con su empleador. Registro personal: si intentan registrar sus pertenencias, debe expresar en voz alta que no autoriza el registro.

Interacción en la escuela

Derecho a la educación: todos los menores tienen derecho a asistir a la escuela pública sin importar su estatus migratorio.

El cómic detalla qué se puede hacer en caso que un agente del ICE toque la puerta de un inmueble Captura de pantalla/Comic Conoce tus derechos

Política de santuario: El Nycps no permite el acceso de ICE a las escuelas ni a los expedientes de los estudiantes , a menos que sea requerido por ley tras consultar con sus abogados.

El Nycps , a menos que sea requerido por ley tras consultar con sus abogados. Protocolo escolar: el personal debe pedir la orden judicial y no entregar información personal (como direcciones) a los agentes.

En caso de ser detenido, la persona debe elegir a una persona de confianza, memorizar su número y guardar documentos importantes en un lugar seguro.

Cuándo se lanza el cómic Conoce tus derechos

La historieta fue publicada en la primavera de 2026. Para este verano, los neoyorquinos pueden recoger ejemplares impresos en la Cumbre Latinx Freedom and Soul, en las siguientes fechas:

Viernes 24 de julio de 2026 , de 17.00 a 20 hs

, de 17.00 a 20 hs Viernes 7 de agosto de 2026, de 17.00 a 20 hs

En otoño, se programó que las copias físicas estén disponibles para las escuelas intermedias y secundarias de todo el sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York.